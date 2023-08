Il consiglio provinciale approva i fondi per lavori urgenti nelle scuole di Tradate devastate dal maltempo

Duecentosedicimila euro da stanziare subito per mettere in sicurezza e intervenire nelle scuole colpite duramente dalla tempesta che si è abbattuta sul Varesotto lo scorso 12 luglio. È quanto ha approvato il consiglio provinciale in seduta straordinaria che si svolto nel pomeriggio di oggi giovedì 10 agosto. A essere interessati sono gli istituti superiori di Tradate, soprattutto nel quartiere di via Gramsci.

A inizio settembre, il consiglio si riunirà nuovamente per approvare altri due interventi a Saronno: lo Zappa per un intervento di 160.000 euro e il Grassi con una cifra di 604.000 euro.

I consiglieri, pur approvando gli interventi in emergenza, hanno chiesto di impostare delle risposte sistematiche a un problema destinato a ripetersi, dato il cambiamento climatico. Sul piatto sono state poste alcune idee dai consiglieri Ghiringhelli, Barcaro, Colombo e Lanza , proposte che il presidente Magrini ha detto di voler affrontare i un prossimo consiglio provinciale in presenza.