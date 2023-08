“Il Conte Bianco”: a Montegrino gli scatti di Aldo Bonacossa raccontano “la Grande Guerra sugli sci”

Il Gruppo Alpini di Bosco – Montegrino è orgoglioso di presentare una selezione di immagini appartenenti al Fondo Bonacossa, raccolta di fotografie scattate dall’ing. Aldo Bonacossa, ufficiale del Genio ed istruttore di sci del Regio Esercito nei corsi «skiatori» che si tennero sulle montagne al confine fra Piemonte e Valle d’Aosta fra il 1915 e il 1918.

Aldo Bonacossa (Vigevano 1885-Milano 1975), industriale tessile, pioniere dello sci, alpinista, fotografo, esploratore, presidente del Club Alpino Accademico Italiano e della FISI, fu una delle figure più importanti dello sport italiano nella prima metà del XX secolo.

Le immagini, di straordinario impatto visivo e di grande interesse storico, oltre a costituire un importante corpus di vedute delle Alpi Occidentali, dal Monte Bianco al Monte Rosa, illustrano le tecniche sci-alpinistiche di inizio secolo, le uniformi speciali per le operazioni in alta montagna e gli equipaggiamenti in uso nel Regio Esercito Italiano durante il primo conflitto mondiale.

L’innovativo gusto per le inquadrature, il taglio delle immagini, le luci, la scelta dei panorami e dei soggetti fanno di Aldo Bonacossa uno dei più importanti autori della fotografia e del reportage della prima metà del ‘900, e dunque questa mostra rappresenta uno straordinario appuntamento per gli appassionati di fotografia e di storia.

Il cosiddetto “Fondo Bonacossa” è costituito da 1052 scatti fotografici, fissati su supporti diversi. Alla sua morte, Aldo Bonacossa lasciò questi scatti allo storico Luciano Viazzi, primo Presidente della Società Storica per la Guerra Bianca, il quale, a sua volta, ha voluto donare il fondo all’archivio dell’Associazione.

L’inaugurazione dell’esposizione sarà sabato 26 agosto 2023 alle ore 18.00 alla Baita alpini di via per Fabiasco, località Campo sportivo di Bosco Valtravaglia. Previsto anche un piccolo rinfresco.

La mostra resterà aperta domenica 27 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; in settimana dalle ore 18 alle 20 (salvo possibilità di prenotare in altri orari); venerdì 1° settembre dalle 18 alle 22; sabato 2 dalle 10 alle 22; domenica 3 dalle 10 alle 22.