Il Ferragosto al volante nel Vco: 10 denunciati dai carabinieri di Verbania

I carabinieri del Comando Provinciale di Verbania nel corso del ponte di ferragosto appena trascorso hanno intensificato i controlli su tutto il territorio anche allo scopo di assicurare una adeguata cornice di sicurezza per le numerose presenze di turisti che in questo periodo hanno affollato le varie località turistiche sia sul lago che nelle zone di montagna.

Oltre 300 i veicoli controllati e circa 500 le persone controllate dalle numerose pattuglie che hanno presidiato il territorio sia di giorno che di notte. Il bilancio dell’attività complessiva è di 10 persone denunciate in stato di libertà e 5 le sanzioni di carattere amministrativo. In particolare due persone sono state denunciate per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, un 29enne che controllato in Nonio e rifiutato di sottoporsi agli esami per accertarne l’assunzione si è visto ritirare la patente nonché il sequestro del veicolo di proprietà. L’altro, un 35enne che è rimasto coinvolto in un sinistro con feriti, per fortuna lievi, in Ghiffa e sottoposto ad accertamenti circa l’assunzione di sostanze stupefacenti è risultato positivo. Anche per lui il ritiro della patente. Sono 7 complessivamente le denunce per guida in stato di ebrezza.

Di questi un 38enne che sorpreso alla guida di un monopattino elettrico in Gravellona, mostrando sintomi di assunzione di sostanze alcoliche, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento etilometrico. Trattandosi di veicolo per cui non è previsto il titolo di guida non gli è stata ritirata la patente. Altro caso degno di nota è accaduto questa notte, quando i carabinieri della Stazione di Omegna hanno fermato un veicolo in Omegna condotto da un 25enne straniero che presentava chiari sintomi di assunzione di alcolici. Dopo aver posto il rifiuto a sottoporsi al test etilometrico, mentre i carabinieri erano intenti a redigere i prescritti verbali, lo stesso si è impossessato delle chiavi dell’utilitaria che nel frattempo erano state affidate ad un suo amico e passeggero, riuscendo a metterla in moto e darsi alla fuga.

Immediatamente si poneva all’inseguimento un’altra pattuglia del Nucleo Radiomobile di Verbania che era già sul posto e stava dando ausilio ai colleghi di Omegna. Dopo un breve inseguimento il fuggitivo lasciava l’auto e proseguiva la fuga a piedi lungo il greto del torrente Strona. I carabinieri proseguivano quindi l’inseguimento sul terreno impervio riuscendo dopo poco ad individuare il giovane nascosto tra i rovi, tutto bagnato poiché aveva tentato anche di attraversare il torrente a nuoto senza riuscirvi. Condotto in caserma lo stesso è stato denunciato oltre che per guida in stato di ebrezza anche per resistenza a pubblico ufficiale, con il contestuale ritiro della patente.

Una 48enne ossolana invece, fermata a Crodo alla guida della propria vettura è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish, pertanto è stata segnalata alla locale Prefettura quale assuntrice e ritirata la patente di guida. 3 invece le sanzioni amministrative per guida in stato di ebrezza, non avendo superato il test etilometrico il valore previsto per configurare l’ipotesi penale. Da ultimo nel fine settimana è stato sottoposto a controllo congiunto dei carabinieri della Compagnia di Verbania, nel NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro un locale del lungo lago del verbano, molto frequentato anche da giovanissimi. I carabinieri hanno riscontrato un lavoratore in nero, pertanto è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.500 euro ed imposta la regolarizzazione del lavoratore per non incorrere nella chiusura dell’esercizio.