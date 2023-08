Il grazie della Comunità Operosa Alto Verbano a Don Sergio Zambenetti

(A cura del Coordinamento della Comunità Operosa Alto Verbano)

Don Sergio Zambenetti ci lascia per un nuovo incarico nella parrocchia di Carugate. A lui la Comunità Operosa Alto Verbano deve tantissimo e la notizia della sua partenza ci ha lasciati tutti senza parole.

Abbiamo iniziato a collaborare con Don Sergio negli incontri di preparazione della serata dell’11 gennaio 2019 intitolata “L’Europa ha un cuore? Immigrazione ed accoglienza nell’Alto Verbano” ove molte realtà del Luinese si sono riunite per mettersi in relazione, far conoscere quanto viene fatto nel territorio sul tema dell’immigrazione e verificare la possibilità di creare una rete ovvero una Comunità Operosa che sappia sempre più trovare un agire collettivo basato sulla fiducia nelle relazioni e sui processi di condivisione.

Durante la serata dell’11 gennaio 2019, nel suo intervento, Don Sergio ha illustrato le iniziative per i migranti messe in campo dalle Parrocchie del Decanato e ha invitato tutti i presenti a pregare per i governanti, affinché facciano leggi giuste ed umane. Ma ha anche affermato che, qualora le leggi approvate dovessero causare la non accoglienza di migranti e di chi si rifugia nel nostro paese, i sacerdoti del Decanato si sarebbero fatti carico di accoglierli presso le loro case senza aver paura di andare contro una legge se questa viola il principio umano, cristiano ed anche costituzionale di dare rifugio a chi fugge da paesi in guerra e dalla povertà.

Con queste parole Don Sergio ci ha dato grande forza e coraggio per andare avanti ed è anche grazie alla sua profonda umanità che poco dopo si è costituita la Comunità Operosa Alto Verbano basata su di un modello capace di cogliere la complessità del nostro mondo ma anche di valorizzarne le differenze, ripudiando l’esclusione e lo sfruttamento e facendosi strumento di pace e di cooperazione tra i popoli.

Don Sergio ci è stato vicino in tutti questi anni, condividendo con noi i principi di ospitalità, di solidarietà e di sviluppo delle relazioni umane, dimostrando una grande vicinanza ai più deboli e testimoniando il Vangelo concretamente nei diversi ambiti della società. Per noi è stato un grande esempio che ci spinge a proseguire sulla strada che con lui abbiamo iniziato a percorrere, nella certezza di averlo sempre al nostro fianco. Grazie Don Sergio.

Fanno parte della Comunità Operosa Alto Verbano le seguenti 25 realtà del nostro territorio: A.GE.VA, AMICI DI NZONG, ANEMOS LOMBARDIA, A.N.P.I, FONDAZIONE ASILO MARIUCCIA, ASS. HORTUS, ASS. SOLARIS, AISU VERSO ITACA, BANCA DEL TEMPO CITTA’ DI LUINO, CAST, CHIESA METODISTA DI LUINO, GIM-TERREdiLAGO, ASS. COSTRUTTORI DI PACE, CRI COMITATO DI LUINO E VALLI, DONNASICURA ONLUS, ASS. LA GRA’ ASS. LE CEPPAIE, LICEO SCIENTIFICO SERENI, INFORMADSA LUINO, ASS. SCOUT LUINO 1, SOMS, I.S.I.S. “CITTA’ DI LUINO – C. VOLONTE’, MANOS SIN FRONTERAS, ASS. PANTE GUERRIERE, VARESE OLTRECONFINE.