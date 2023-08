Il meraviglioso mondo delle grotte: a Carnago il nuovo corso del Gruppo speleologico prealpino

Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo corso di introduzione alla speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino in collaborazione con la sezione Cai di Carnago. Un’iniziativa promossa dall’attivo gruppo speleologico con sede a Clivio, che ogni anno viene riproposta per dare l‘opportunità di conoscere da vicino il meraviglioso mondo delle grotte.

Il corso, che si svolgerà dal 6 settembre all’8 ottobre, sarà diretto dall’istruttore nazionale di speleologia Guglielmo Ronaghi. Si articolerà in cinque domeniche dedicate all’addestramento pratico in palestra di roccia e in grotta, e sei lezioni che si terranno il mercoledì sera dalle 21 alle 23 alla sezione Cai di Carnago e che tratteranno importanti argomenti quali le caratteristiche e i limiti di sicurezza delle attrezzature speleo-alpinistiche, meteorologia ed idrologia ipogea, geologia e carsismo, salvaguardia e conservazione del patrimonio naturale superficiale e profondo.

Ai partecipanti verrà fornita tutta l’attrezzatura necessaria. La quota di partecipazione è fissata in 100 euro per i soci Cai e in 150 euro per i non soci, quota che comprende anche una copertura assicurativa individuale contro gli infortuni durante lo svolgimento delle esercitazioni. Per questa ragione è richiesto un certificato medico non agonistico. Possono partecipare tutti, dai 15 anni in su, e non occorre particolare prestanza fisica, è sufficiente un minimo di allenamento.

La serata di apertura del corso si terrà mercoledì 6 settembre alle 21 nella sezione Cai di Carnago (in via Libertà 5, nella struttura della Biblioteca), data che coincide con il termine ultimo per le iscrizioni. Alla fine del corso ai partecipanti verrà consegnato un attestato rilasciato dalla Scuola nazionale di speleologia del Cai, che offre anche l’opportunità di proseguire questa avventura tra le fila del Gruppo Speleologico Prealpino, condividendo con esso i programmi di attività sociale.

Il Gruppo Speleologico Prealpino è impegnato tutto l’anno nella conduzione di programmi destinati alla ricerca, all’esplorazione e allo studio delle numerose cavità naturali presenti sulle aree carsiche del Varesotto, in particolare sul Campo dei Fiori, in Valceresio e in Valganna, ma viene dato ampio spazio anche alle iniziative rivolte al pubblico per diffondere la conoscenza delle grotte e di tutto ciò che le riguarda. Il corso di introduzione alla speleologia rappresenta una bella occasione per avvicinarsi in sicurezza a questa attività, grazie alla presenza di un pool di esperti istruttori del Caiin grado di garantire il corretto svolgimento delle manovre.

Per ulteriori informazioni sul corso di speleologia e per ricevere la brochure dettagliata con la scheda di adesione scrivere a: info@speleoprealpino.it