Il nuovo calendario di Gattaland, a sostegno della colonia felina di Gallarate

Torna il “classico” calendario di Gattaland, a sostegno dell’omonima colonia felina di Gallarate: sarà presentato il prossimo 10 settembre. «Quest’anno ci sarà una grande novità. I gatti non saranno gli unici protagonisti, ma avranno dei degni accompagnatori» raccontano dalla colonia nel quartiere di Madonna in Campagna.

L’impegno dei volontari dura ormai da tre lustri: la storia infatti parte dal lontano 2007, quando venne curato lo spostamento della colonia felina che si era formata nell’ex area Cantoni, destinata ad essere ricostruita come scuola (oggi Isis Falcone). I gatti erano in totale ottanta: «Vennero tutti catturati e spostati temporaneamente in un campo da tennis dopodiché venne scelto un boschetto in via Allende a Gallarate come loro nuova casa. Il comune, proprietario dell’area, si premurò di recintarlo e di portare acqua e luce, e tutti i meravigliosi volontari bonificarono l’intera zona, costruirono casette e cucce per tutti i gatti» raccontano i volontari.

«Nacque cosi Gattaland un’oasi felina aperta, dove i gatti possono vivere liberi. Attualmente ospita circa 80 gatti La priorità è sempre una: la salute e il benessere dei mici!».

«Il parco è gestito da volontari che si occupano di tutto, ma c’è sempre bisogno di un costante aiuto per far si che tutto continui ad essere come è ora».

E alla raccolta fondi contribuisce anche il calendario annuale, quest’anno con una nuova veste.

«Dietro alla realizzazione c’è stato un lungo lavoro d’equipe e chi si è prestato, fotografo professionista e modelli, lo hanno fatto a titolo gratuito mossi solo da entusiasmo e amore per gli animali».

La presentazione si terrà domenica 10 settembre, a Gattaland, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. «Ci sarà la possibilità di posare con i modelli e farsi scattare delle foto professionali dal fotografo Marco Alfredo Bressan, potrete conoscere l’oasi, i nostri gatti e verrà allestito un piccolo rinfresco».