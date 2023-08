Il professore Liuc Giuseppe Zizzo è stato nominato nella commissione del Ministero per l’attuazione della riforma tributaria

Giuseppe Zizzo, Professore Ordinario di Diritto tributario alla LIUC, è stato nominato dal Ministero dell’economia e delle finanze nella Commissione di esperti per la riforma dell’Ires, l’imposta sui redditi delle società, ai fini dell’attuazione della legge delega sulla riforma fiscale approvata il 4 agosto 2023 dalla Camera dei Deputati.

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stato, infatti, istituito un Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria, formato da un Comitato tecnico di coordinamento generale, da una Segreteria tecnica e da Commissioni di esperti. Ed è proprio in una di queste Commissioni che il professor Zizzo porterà le proprie conoscenze in materia di Ires e Irap per la predisposizione dei decreti legislativi delegati.

“La riforma è un’occasione da non perdere per un serio intervento sulla fiscalità delle imprese, nel segno della semplificazione e razionalizzazione, da un lato, e del rafforzamento della premialità per le imprese che investono e assumono in Italia, dall’altro – dichiara Giuseppe Zizzo – I criteri direttivi della legge delega indirizzano il Governo verso questi obbiettivi. Quale componente della Commissione degli esperti mi propongo di dare il mio contributo alla loro piena realizzazione”.