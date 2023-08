Il saluto dell’Altetica 3V a Luciano Veronesi, il varesino precipitato in un canalone in Valle Vigezzo

E’ Luciano Veronesi il sestese 73enne che ieri, martedì 15 agosto, è precitato in un canalone in Valle Vigezzo. Stava camminando, o forse raccogliendo i funghi, in una zona molto ripida dei boschi di Craveggia, dove da tempo aveva una casa. Nonostante il rapido intervento di alcuni soccorritori, che erano lì per cercare un’altra persona dispersa, per Luciano non c’è stato niente da fare.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella famiglia dell’Atletica 3V, a cui era molto affezionato, e tra coloro che avevano avuto la fortuna di conoscerlo.

Luciano incarnava una gioia di vivere contagiosa, con il suo sorriso sempre presente e la sua generosità nel rapportarsi con la vita e gli altri. Nutriva una grande passione per Vasco Rossi e aveva fatto del suo motto “Eh.. già, io sono ancora qua” una sorta di “cifra esistenziale”. Sebbene questa frase non gli abbia portato fortuna nella giornata di ieri, rimarrà indelebile su un cuscino che i suoi compagni di squadra porteranno al suo funerale, la cui data non si conosce ancora.

«A nome di tutta la squadra e del consiglio direttivo, ci uniamo in profondo cordoglio con la famiglia di Luciano – dice Fabrizio Luglio dell’Atletica 3V -. Le parole ora sembrano troppo limitate per esprimere il dolore di questa perdita. Luciano era una persona d’oro, sempre allegro, generoso e disponibile con chiunque. La cosa che più ci mancherà è il suo sorriso. Lui era sempre sorridente. La sua mancanza ha lasciato un vuoto nella famiglia dell’Atletica 3V. Ci mancheranno la tua ironia, la tua generosità e il tuo modo di stare in compagnia, continua a correre, ovunque tu sia».