Il Twirling Buguggiate porta a casa dai mondiali di Liverpool un argento e tante soddisfazioni

Il Twirling Buguggiate torna dai mondiali di Twirling a Liverpool con una medaglia d’argento ma anche tante altre soddisfazioni. Ce n’eravamo occupati nei mesi scorsi non solo per l’aspetto sportivo, ma anche per l’appello che la società aveva lanciato – proprio per poter partecipare al mondiale – e a cui avevano risposto diverse realtà del Varesotto.

«Abbiamo fatto un gran percorso con questi ragazzi, che anche in Campionato han portato bellissimi risultati, ottenendo titoli nazionali, ma avevamo sempre un obiettivo in mente, la Coppa del Mondo a Liverpool» raccontano dalla società. «Tantissima dedizione e impegno, spinti dal forte desiderio di andare pronti a questa competizione mondiale, questi ragazzi non si sono mai fermati ed oggi non possiamo che essere fieri ed orgogliosi di loro e di quanto costruito insieme sotto tutti i punti di vista».

E dunque eccoci ai risultati dei mondiali, tenutisi dal 4 al 13 agosto, all’ M&S Bank Arena di Liverpool. Due manifestazioni distinte, in realtà, seppure nello stesso luogo e in contemporanea: la IBTF Nation Cup e il World Baton Twirling Championship.

E partiamo dal risultato più alto: Giorgia Colascilla Narducci ha conquistato l’argento nell’Artistic Twirl. Con un esercizio da zero penalità in entrambe le prove (qualificazioni e finale) ha superato sessanta altre atlete.

Nella categoria Artistic Pair, la stessa Giorgia Colascilla insieme a Martina Milanese hanno sfiorato il podio in finale con un 4° posto mondiale.

Anche il duo Ilaria Serena e Carlotta Colombo, dopo un 3° posto nei preliminari in finale e hanno ottenuto posizionano un 7° posto mondiale. Sfiorano per pochissimo il passaggio in finale anche il duo Senior con Giulia Broggi e Alice Pattaro (9′ posto in classifica). Nella categoria Solo Man Liv.A Angelo Gammieri ottiene un 7° posto.

Soddisfazioni anche per Carlotta Turroni che si è presentata in due categorie conquistando un 12′ posto nel Solo Liv.A in una categoria molto numerosa sfiorando per poco il passaggio in finale, e presentandosi nel Campionato Mondiale Liv Èlite con la specialità artistica concludendo con un 19′ posto assoluto al mondo. Martina Milanese, la più giovane delle atlete, è stata impegnata in ben tre specialità e oltre alla soddisfazione del 4′ posto in duo con Giorgia, conclude la gara Artistic Twirl al 16′ posto. Con grande passione si presenta anche in una nuova categoria, l’ X-STRUT, che a livello mondiale risulta piuttosto difficile come competizione concludendo con al 19′ posto in classifica.

«Una trasferta di cui esserne orgogliosi, portare la maglietta ITALIA è un onore e va indossata fieri e sicuri che si è fatto del proprio meglio in allenamento e in gara. Non sono mancate le infinite emozioni, gli abbracci e i sostegni tra compagni di squadra, le relazioni tra atleti di tutto il mondo, uniti dalla stessa passione, avversari e amici in campo, gli standing ovation per performance assolutamente di alto livello, gli applausi per tutti questi ragazzi che sono sul quel campo di gara internazionale a fare del loro meglio con le loro debolezze, i loro punti di forza e le loro sensazioni. Ad aiutare la realizzazione di questo sogno sono stati in tanti; ringraziamo chi ha creduto in noi e voluto aiutarci personalmente, ogni sostegno è stato importante e cogliamo l’occasione per ringraziare anche il Comune di Buguggiate, Orgoglio Varese, BCC Busto Garolfo e Buguggiate agenzia Buguggiate, Associazione L’alveare ODV Buguggiate. Torniamo carichi e pronti per iniziare a settembre il nuovo anno sportivo con i nostri nuovi corsi nelle palestre di Buguggiate e Azzate; le iscrizioni sono già aperte, per informazioni inviare una mail a twirling.ste@gmail.com».