Il Varese cerca il successo nel test amichevole sul campo del Verbania

Terza amichevole di preparazione alla stagione per il Città di Varese, impegnato nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 10 agosto) in una sorta di “Derby del Lago Maggiore”. La squadra di mister Corrado Cotta se la vedrà infatti con il Verbania sul terreno di gioco dei piemontesi – che militano in Eccellenza – a partire dalle ore 18. Nonostante sia “match day”, Malinverno e compagni hanno lavorato al mattino sul campo delle Bustecche.

MERCATO IN EVOLUZIONE

.

In attesa del verdetto del “Pedroli” – il Varese ha finora perso di misura con il Renate e pareggiato con il Sondrio – si continua a guardare anche al mercato. Come anticipato nei giorni scorsi da VareseNews, è molto vicino l’ingaggio dell’attaccante Andrea Bertazzoli (classe 2002) che lo scorso anno ha giocato nello Sporting Franciacorta. Proprio il reparto avanzato è quello più “caldo” visto che la società è alla ricerca del centravanti titolare di spessore (ma la pista Vuthaj che qualcuno ha ipotizzato sembra impraticabile per i costi).

Intanto alle Bustecche si sono visti altri due giocatori in prova: si tratta della seconda punta David Gueye, 25enne senegalese che è reduce da una stagione (con 5 gol) al Canicattì, e del 20enne centrocampista Mattia Perissinotto, scuola Venezia, visto lo scorso anno sui campi elvetici con la maglia del Chiasso (2 gol all’attivo). Vedremo se saranno inseriti nei ranghi, mentre è possibile che anche in difesa si muova qualcosa.

QUI VERBANIA

I biancocerchiati hanno iniziato da alcuni giorni la preparazione al “Pedroli” sotto la guida del nuovo allenatore, Cristian Nicolini. La società lacuale, intanto, ha dato l’addio a una bandiera, Luciano Covre, scomparso a 82 anni: era stato giocatore, allenatore ma anche custode dello stadio.

CAMBIANO LE DATE

Il Varese, nel frattempo, attende di sapere quale sarà il proprio destino inteso come girone di campionato: la società biancorossa vorrebbe tornare nel girone A (quello con squadre liguri e piemontesi) ma i desiderata non incidono ovviamente sulle decisioni. Di certo l’avvio della Serie D è stato posticipato di una settimana: il primo turno si disputerà infatti domenica 10 settembre. Confermato per il 27 agosto invece il calcio d’inizio della Coppa Italia.