Il Varese continua a crescere: vittoria 2-1 in casa della Pro Sesto

(Foto Facebook Pro Sesto) Vittoria di prestigio per concludere il precampionato per il Città di Varese. A Sesto San Giovanni, contro la Pro Sesto degli ex Mapelli e Califano (direttore sportivo dei milanesi) i biancorossi vincono 2-1 in rimonta. Dopo un primo tempo senza reti, nella ripresa sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Arras, abile a sfruttare un’incomprensione difensiva varesina. Ma la squadra di mister Cotta, nonostante il caldo e i tanti cambi, è riuscita a trovare la forza prima di pareggiare con il 2003 Latorre, che a sua volta è andato a segno dopo un errore della retroguardia avversaria, mentre nel finale il gol che regala il 2-1 ai biancorossi porta la firma di Monza.

Per il Varese ora una settimana di lavoro in vista dell’esordio di Coppa Italia di domenica 27 agosto al “Franco Ossola” contro la Vogherese. Dal mercato invece si aspetta ancora qualche colpo, uno sicuramente in attacco e forse qualcosa anche per la difesa mentre qualche accordo potrebbe essere formalizzato con i ragazzi che si stanno già allenando agli ordini di mister Cotta.

TABELLINO PRO SESTO – CITTÀ DI VARESE 1-2 (0-0)

Pro Sesto: Del Frate (1′ st Botti), Mapelli (12′ st Giorgeschi), Maurizii, Gattoni, Toninelli, Iotti, Ferro (1′ st D’Alessio), Santarpia (21′ st Marcaletti), Basili (1′ st Arras), Barranca (35′ st Santambrogio), Petrungaro (21′ st Brezza).

A disposizione: Formosa, Sole. Allenatore: Parravicini

Città di Varese: Cassano (1′ st Priori), Baldaro (42′ pt Colombo), Cottarelli (24′ st Pisan), Diop (1′ st Popovchev), Benacquista (24′ st Sarno), Mandelli (15′ st Monza), Vitofrancesco (24′ st Casamassima), Perissinotto (1′ st Bregasi), Zazzi (15′ st Malinverno), Liberati (1′ st Settimo), Banfi (15′ st Latorre).

A disposizione: Pezzella. Allenatore: Cotta Marcatori: st: 8′ Arras (P), 26′ Latorre (V), 38′ Monza (V) Note: soleggiato e molto caldo, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Mandelli. Angoli: 3-2. Recuperi: 2’+3′