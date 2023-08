Il Verbano schianta il Varese “sperimentale”, biancorossi sconfitti 4-3

Termina con una sconfitta il precampionato del Città di Varese, che a Cedrate lascia il passo al Verbano, che vince 4-3. A determinare la gara è il primo tempo, con i rossoneri bravi a spingere e trovare i gol mettendo in seria difficoltà i biancorossi, in formazione “sperimentale” con diversi elementi che non superano l’ultimo esame prima dell’esordio di Coppa Italia di domenica, quando al “Franco Ossola” arriverà la Vogherese. E anche le parole di mister Cotta non lasciano spazio a interpretazioni: «Il primo tempo è stato imbarazzante, la colpa è mia, è stata una mancanza di rispetto anche per l’avversario. Qualcuno evidentemente pensava di venire a fare una gita. Ma io ho le idee chiare, tanto è vero che nella ripresa la squadra ha risposto bene. Domenica sarà un Varese con la voglia di giocare e l’atteggiamento giusto, sicuramente non quello visto oggi nel primo tempo, perché è nostra intenzione passare il turno.

Bene invece il Verbano di mister Celestini che con un calcio rapido e ficcante ha messo all’angolo i biancorossi nella ripresa. Discorso diverso nella ripresa, ma i rossoneri non hanno sfigurato, chiudendo anche in inferiorità numerica e riuscendo a portare a casa un risultato incoraggiante.

In casa biancorossa invece ci sarà da ragionare su un primo tempo decisamente negativo, con poca intensità da parte di chi era in campo e una fase difensiva preoccupante. Dall’infermeria, a riposo oggi, dovrebbero tornare a disposizione Mandelli e Banfi, mentre Diop e Becerri potrebbero ancora stare fuori. Di sicuro non si potrà sbagliare l’atteggiamento, così come rimarcato da mister Cotta, per evitare un esordio stagionale negativo.

LA CRONACA

Dopo pochi secondi il Verbano va vicino al gol con Fatie che sfrutta un passaggio sbagliato di Monza, ma Cassano respinge con le gambe. I rossoneri gestiscono meglio il pallone ma al 12’ Liberati dopo uno slalom si procura un calcio di rigore che realizza per il vantaggio biancorosso. Dopo due minuti però la squadra di Celestini pareggia con Federico, che raccoglie un disimpegno sbagliato della difesa biancorossa per battere Cassano con un destro potente appena dentro l’area. Al 18’ il portiere varesino deve intervenire sulla punizione velenosa di Federico mentre al 21’ il Verbano passa in vantaggio con Pedrazzini, che risolve sotto porta una mischia nata da un cross deviato di Tomasini e al 22’ è Rovedatti a siglare il tris correggendo in rete un traversone sempre di Tomasini. Neanche il cooling-break porta consiglio al Varese, che al 31’ subisce anche il quarto gol con un bel destro di prima di Di Marco su sponda di Pedrazzini. Il Verbano non si ferma e si fa ancora pericoloso con Federico, che impegna Cassano, e Di Marco che conclude alto. Il primo tempo termina così con il Verbano avanti 4-1 e il Varese.

Nella ripresa ne cambia 10 mister Cotta, lasciando solo Liberati, che va a fare la punta con Bertazzoli. Il Varese, nella versione che dovrebbe essere simile a quella che affronterà la Vogherese, gioca meglio e tiene il possesso palla e alza i giri, anche se non riesce a creare nitide occasioni. Al 12’ Zazzi imbuca per Bertazzoli ma Gargarella esce con i tempi giusti e blocca. La spinta dei biancorossi viene premiata al 20’ quando l’arbitro vede un intervento irregolare di Pisani su Bertazzoli, concedendo un altro penalty, che realizza Vitofrancesco. Il gol dà spinta ai biancorossi che segnano ancora al 25’ con Liberati, che ribadisce in rete la parata di Gargarella sull’incornata di Bernacchi. Dopo la pausa per rinfrescarsi, Pirissinotto calcia a lato due volte prima che il Verbano resti in 10 per l’infortunio di Russo. Zazzi ci prova al 38’ con un bel destro messo in angolo dal portiere avversario. Nel finale Liberati calcia alta una punizione interessante, Casamassima alza la mira con il destro e ancora Liberati sfiora la traversa. Il risultato non cambia però più e la gara termina così sul 4-3 per il Verbano.

Verbano – Varese 4-3 (4-1)

Marcatori: 12’ pt rig. e 25’ st Liberati (Va), 14’ pt Federico (Ve), 21’ pt Pedrazzini (Ve), 22’ pt Rovedatti (Ve), 32’ pt Di Marco (Ve), 20’ st rig. Vitofrancesco (Va).

Verbano (3-4-2-1): Ragone; Di Bartolo, Di Mango, Sberna; Pedrazzini, Di Marco, Pasello, Rovedatti; Tomasini, Federico; Fatie. Secondo tempo: Gargarella; Pisani, Trozzo, Di Mango; Geamana, Tondi, Ponti, Russo; Tomasini, Ferrari; Tramutoli. All.: Celestini

Varese (4-3-1-2): Cassano; Pisan, Sarno, Popovchev, Pezzella; Malinverno, Bregasi, Monza; Liberati; Settimo, Latorre. Secondo tempo: Ferrari, Baldaro, Bernacchi, Cottarelli, Colombo; Perissinotto, Vitofrancesco, Casamassima; Zazzi; Liberati, Bertazzoli. All.: Cotta.