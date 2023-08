Impiegata del comune di Lonate Pozzolo aggredita in municipio

Una discussione come talvolta ce ne sono, allo sportello di un ufficio pubblico. Ma stavolta l’utente in fila all’anagrafe di Lonate Pozzolo è andata ben oltre, andando al di là dello sportello e malmenando la impiegata con cui si stava “confrontando”.

È accaduto poco dopo mezzogiorno di oggi, venerdì 11 agosto: sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e l’ambulanza del 118, che ha portato in ospedale a Gallarate la dipendente comunale, 61 anni.

Ma cosa è successo? «È stata una discussione allo sportello» dice la sindaca Elena Carraro. «All’inizio il marito ha iniziato a picchiare i pugni sul bancone, poi la ragazza è andata oltre, è entrata nell’area riservata ai dipendenti». Un altro impiegato comunale ha dato l’allarme, la Polizia Locale è arrivata rapidamente (l’ufficio, riportato in municipio lo scorso anno, è poco distante) ma nel frattempo la dipendente ha ricevuto schiaffi, è stata tirata a terra e presa a calci, perdeva sangue dal naso.

La ragazza, nemmeno trentenne, che ha aggredito l’impiegata è stata portata nell’ufficio della Polizia Locale, si è poi recata in ospedale autonomamente per farsi refertare a sua volta. «Ma l’ufficio era aperto, ci sono molti testimoni di come sono andate le cose» continua Carraro. «Vicinanza alla dipendente da parte mia: sono fatti intollerabili. Negli ultimi tempi c’era stato qualche episodio spiacevole e avevo già dato indicazioni di tenere le porte degli uffici chiuse a chiave. È un primo passo, poi vedremo come migliorare la sicurezza».