“In lontananza”, alla Galleria Boragno di Busto Arsizio la presentazione del libro di Claudio Borghi

Venerdì 8 settembre alle 18 sarà alla Galleria Boragno, Claudio Borghi per la presentazione del suo libro “In Lontananza – Passaggi per una scultura non sospetta”, edito da Mimesis nella collana Morfologie. Il libro dello scultore, già professore al Liceo Artistico di Busto Arsizio, parte dalla premessa che un’opera d’arte, di qualunque natura, nasca sempre dall’incontro tra oggetto e fruitore, in una relazione estetica determinata dal rapporto tra queste due componenti.

La serata sarà presentata da Giorgio Faccincani e Giorgio Seveso.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.