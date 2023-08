In vendita gli abbonamenti studenti per i trasporti di Autolinee Varesine

Già da alcuni giorni, sono regolarmente in vendita gli abbonamenti validi per l’anno scolastico 2023-2024 sulla rete di Autolinee Varesine/CTPI.

Si ricorda anzitutto che tutti gli abbonamenti devono essere caricati sulla tessera “Muoversi a Varese”, richiedibile online dal link https://www.ctpi.it/it/Registrazione : tale tessera deve sempre essere convalidata (anche in presenza di abbonamenti), ad ogni viaggio e trasbordo su tutti i bus di linea, semplicemente appoggiandola sulle validatrici.

I listini tariffari, aggiornati sulla base delle recenti delibere di Regione Lombardia e Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, sono consultabili ai seguenti link (prestare attenzione alla dicitura tariffe DAL 1° SETTEMBRE 2023):

-Linee URBANE (città di Varese): https://www.ctpi.it/it/Servizi-urbani/Tariffe-urbane.htm ;

-Linee EXTRAURBANE: https://www.ctpi.it/it/Servizi-extraurbani/Tariffe-extra-urbane.htm

I costi sono lievitati: l’abbonamento annuale urbano sarà 231 ( era 220 euro l’anno scorso) mentre il mensile è 30 euro ( era 29). Non c’è più quello di validità ridotta dall’1 novembre a fine scuola che era di 159 euro, una novità prevista solo l’anno scorso per contenere l’aumento dei costi deciso dopo settembre.

Decisamente sostanziosi gli aumenti per le linee extraurbane: se l’ano scorso l’annuale studenti per la tratta 1 costava 241,50 euro, dal primo settembre costerà 311. La tratta 9 costava 642 euro mentre dal primo settembre costerà 964.

Una volta in possesso della tessera “Muoversi a Varese”, gli abbonamenti possono comodamente essere acquistati online, oltre che presso le biglietterie aziendali e le rivendite.

Per chi invece ha necessità di utilizzare anche i servizi ferroviari, è consigliabile consultare i titoli denominati “Io viaggio ovunque in Provincia/Io viaggio ovunque in Lombardia” che permettono appunto di utilizzare anche i treni di Trenord: proprio sul sito della compagnia ferroviaria è richiedibile la tessera “Io viaggio” necessaria a tale scopo.

Nelle prossime settimane saranno definite e ufficializzate eventuali modifiche agli orari delle linee.

Si ricordano infine due aspetti importanti a vantaggio degli utenti:

-Per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, è possibile usufruire del c.d.”Bonus Trasporti”, se si rientra in determinati requisiti.

Info al link: https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ ;

il gestore da selezionare è CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA scarl; il bonus può essere utilizzato sia online sul sito www.ctpi.it, sia presso le biglietterie di Varese, Bardello, Ghirla e Luino (in questi casi il bonus deve necessariamente essere portato stampato).

-Le spese per l’acquisto di abbonamenti sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Conservare le ricevute degli acquisti e la tessera di riconoscimento.