In vetta con funicolare o autobus: Sacro Monte e Campo dei Fiori da tutto esaurito a Ferragosto

La montagna di Varese non delude mai. Come ogni anno Sacro Monte e Campo dei Fiori sono stati la meta per trascorrere il weekend ferragostano.

Complici giornate di sole e caldo, ma anche musei aperti ( Baroffio e cripta) e gli alpini con ottanta paioli di polenta al Grand Hotel, tanti varesini e turisti hanno deciso di raggiungere la vetta, affidandosi ai mezzi pubblici.

La salita con l’auto, infatti, è rimasta vietata mentre i pullman-navetta salivano e scendevano per accontentare quanti si presentavano al capolinea a valle, al palazzetto dello sport, in via Manin o alla funicolare pienamente funzionante ogni giorno, compresi vigilia e ferragosto ( per tutto agosto è gratuita ma attiva solo nei weekend).

Alla fine, il Comune di Varese ha calcolato 5000 passaggi sulla funicolare.

Numeri esatti ancora non ci sono in casa di Autolinee varesine che per tutti i giorni della festa degli alpini ha garantito il servizio navette con un sistema ormai rodato.

Gli autobus hanno girato dalle 10 del mattino sino, in certe sere, a oltre la mezzanotte. Il servizio prevedeva due autobus delle dimensioni standard (10-12 metri) sulla tratta Palasport-bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori; dal bivio sino al Grand Hotel, invece, il servizio era affidato a quattro mezzi lunghi 8 metri, gli unici in grado di transitare su quella strada e di garantire gli incroci. Nei momenti di picco i quattro giravano in contemporanea (a coppie di due), in altri casi ne bastavano tre. Un servizio strutturato al massimo per l’impossibilità ad aumentare corse o capienza proprio a causa della strada. Nei momenti di maggior affollamento, qualche attase si è dovuta per forza mettere in conto: «Nel complesso però abbiamo ricevuto diversi complimenti per l’organizzazione – commenta Autolinee varesine – complimenti che giriamo volentieri agli autisti che sono stati impegnati in un servizio per nulla facile».

Un risultato decisamente positivo che premia l’organizzazione dell’intera festa ferragostana varesina.