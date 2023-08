Incidente in via Gasparotto a Varese, arrivano vigili del fuoco e ambulanze

Incidente stradale in via Gasparotto a Varese: due auto si sono scontrate sulla via di accesso alla città, intorno alle 12.10.

Sul posto vigili urbani, soccorritori del 118 e vigili del fuoco.

Sono coinvolte due persone, un uomo di 31 e uno di 70: nessuno dei due ha riportato ferite gravi.

Disagi alla circolazione considerando che si tratta di un asse di grande transito.