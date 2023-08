Ingresso gratuito ai musei civici di Varese domenica 3 settembre

Ultimo weekend per visitare in Sala Veratti la mostra dell’Associazione Artisti Indipendenti di Varese aperta nei giorni di sabato, domenica e festivi negli orari dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 fino alla domenica 3 settembre. “I luoghi dell’anima” è il tema su cui gli artisti hanno potuto esprimersi, attraverso le loro opere, ognuno con la propria tecnica e la propria sensibilità artistica. Si vuole portare questo momento di riflessione anche all’attenzione del pubblico che, visitando la mostra, avrà l’opportunità di scoprire nuove emozioni che la varietà delle opere suggeriscono, comunicando indirettamente con l’autore.

Espongono: M.Baratelli, G. Bernasconi, I. Bertin, M. Borsetto, T. Briccoli, F. Canna, E. Cassani, p.F. Calloni, R. Cervini, M. Dabbene, C. Ferragutti, T. Filippi, L.Kundert, M.Manca, O. Nicola, G. Orsenigo, S. Pegoraro, E. Pinciroli, M. Pozzatello, L. Pozzi, C. Proverbio, C. Pugliano, A.M. Ricchiuti, E. Ricci, C. Spinelli, S. Trabacchi, E. Vignola.

Prosegue al Castello di Masnago la mostra “Eugenio Manghi. Mezzo secolo di fotografia” fino al 17 settembre. Noto fotografo e documentarista, in questa mostra antologica propone tre sezioni: la prima venne realizzata ed esposta in anteprima dal FAI nel 1999, per celebrare la nascita della provincia canadese del Nunavut (La nostra terra, in lingua Inuit). Il Nunavut è un immenso territorio, esteso su tre fusi orari nel Canada nord-orientale, che Manghi ha visitato lungamente tra il 1994 e il 1999 per documentare la vita di queste minoranze, strenuamente aggrappate alla propria antichissima cultura ancestrale. Nella seconda sezione, le fotografie sono state scelte tra quelle prodotte in oltre 45 anni, cercando di rappresentare nel modo più adeguato il lungo lavoro dell’autore in Africa, Europa, Italia e soprattutto nell’Artico. In questa sezione sono presenti anche due “idrofanie”: ovvero immagini astratte, retroilluminate, realizzate con gli “Idrofoni” di Pietro Pirelli. Infine, l’omaggio di Manghi a Varese: nonostante Manghi abbia viaggiato molto e abbia fatto almeno due volte il “giro del Mondo” oltre il 60° parallelo, il suo amore e la sua attenzione per la Città Giardino lo hanno portato a un’immensa produzione di immagini su Varese e la sua provincia. Visite guidate a cura dell’autore il 17 settembre dalle 10.30 alle 12.30 con prenotazione su Eventbrite.

Domenica 10 Settembre alle ore 18.00, nel cortile del Castello di Masnago e in caso di maltempo nella Sala conferenze, nell’ambito della rassegna “La Musica degli Angeli”, l’Orchestra Cameristica di Varese, terrà un concerto gratuito con la direzione del maestro Fabio Bagatin e musiche di Vivaldi, Bach, Mozart, Britten.

La programmazione di Sala Veratti prosegue dall’11 al 20 settembre con la mostra dell’ANPI – sezione di Varese, “Cile 11 settembre 1973. Come si uccide una democrazia”, dal colpo di Stato in Cile del 1973 ad oggi attraverso una rassegna fotografica e documenti di vario genere in collaborazione con l’Associazione FreeZone e a cura di Maurizio Fantoni Minnella. Inaugurazione 11 settembre alle 11.00. Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00.

Sempre in Sala Veratti, l’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese organizza “Romagna mia nostra” dal 23 al 24 settembre 2023. La mostra benefica, presenterà circa 25 opere di diversi artisti dell’Associazione che verrano messe in vendita a favore esclusivo delle popolazioni della Romagna colpite dalle inondazioni. Ingresso gratuito.

Il 30 settembre alle 16.00, al Castello di Masnago, verrà presentato, a cura dell’ANPI – sezione di Gavirate – Besozzo, il volume a cura di Claudio Mazzanzanica Diario di Prigionia settembre 1943 – settembre 1945 del tenente Renato Peruzzotti, internato dopo l’8 settembre 1943 nel campo di concentramento di Bremesfeld, in Germania. Ingresso gratuito.

Tutte le informazioni sono consultabili su www.museivarese.it, mentre per rimanere aggiornati sono attivi i social dei Musei Civici di Varese su Instagram e Facebook.