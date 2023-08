Iniziativa “A Scuola di Sport”: voucher sport da 50 euro per giovani residenti di Oggiona Santo Stefano

Il Comune di Oggiona Santo Stefano offre ai residenti con età dai 6 ai 18 anni la possibilità di richiedere un voucher sport del valore di 50,00 euro spendibile presso le associazioni sportive del territorio. Questa iniziativa, denominata “A Scuola di Sport”, è stata proposta per il secondo anno consecutivo con l’intento di avvicinare i giovani allo sport , dare un sostegno alle famiglie per supportare le spese dei propri figli e sostenere le associazioni sportive locali.

Lo sport è un’attività che può apportare numerosi benefici ai bambini e ai ragazzi. Secondo gli esperti , lo sport aiuta a mantenere l’organismo in forma e in salute, stimola la produzione di endorfine, contribuisce a rafforzare la stima in se stessi e l’equilibrio interno, e tiene lontani i giovani dai vizi dell’era moderna come la televisione, il computer e i videogiochi. Inoltre, l’attività sportiva rappresenta un valido aiuto per ottenere una crescita armonica ed equilibrata sia del corpo sia della mente, di cui il bambino potrà godere anche in età adulta.

Le famiglie potranno richiedere il bonus entro il 31 ottobre 2023 consegnando l’apposito modulo presso l’Ufficio Biblioteca: verrà rilasciato un voucher del valore di Euro 50,00 da consegnare alla Società Sportiva/Associazione sportiva individuata dal beneficiario entro il 15 novembre 2023; oltre tale data il voucher non sarà più valido. Le Società Sportive provvederanno a scalare il valore del Voucher dalla quota di iscrizione/frequenza del richiedente e dovranno rendicontare i voucher all’Amministrazione Comunale ricevuti entro il 31 novembre 2023. L’Ente provvederà al rimborso della quota spettante tramite erogazione di un contributo economico alla Società.