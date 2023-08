L’Olympia Haarlem si aggiudica la prima battaglia contro Saronno. Sabato la finalissima della Coppa Campioni

La Inox Team Saronno, già qualificata alla Finale di Coppa Campioni – Premier Cup di sabato 26 agosto alle ore 12, ha perso l’ultima partita della Seconda Fase contro l’Olympia Haarlem per 1- 0 al termine di un match appassionante e ad altissimo contenuto tecnico grazie all’ottima qualità delle due squadre.

Decisivo ai fini del risultato è il walkoff squeeze play di Lisa Hop nell’ultimo attacco che ha permesso a Lizzie Clarijs, in terza dopo aver colpito un doppio, di segnare il punto della vittoria. Il Saranno aveva avuto la ghiotta occasione di passare in vantaggio nella parte alta della settima ripresa ma non aveva concretizzato per centimetri. Anita Bartoli, autrice di un doppio, è stata infatti eliminata a casa base dalla precisa assistenza dell’esterno avversario, dopo che Milagros Lozada aveva battuto valida.

La sfida, disputata davanti ad un’ottima cornice di pubblico, ha visto brillare in pedana Lisa Hop e Alice Nicolini, ben supportata dalle due difese che hanno dato vita ad alcune giocate a dir poco spettacolari.

Grazie a questo risultato Olympia Haarlem chiude imbattuta anche la seconda fase e sarà squadra di casa nella Finalissima di sabato 26 agosto alle ore 12 contro la Inox Team Saronno. Alle 9.30 la sfida per il bronzo tra Bonn Capitals e Rivas Madrid.

IL TABELLINO