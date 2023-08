Investimento a Turbigo, un bimbo di 4 anni trasportato in elicottero all’ospedale di Niguarda

Momenti di grande apprensione questa sera a Turbigo, dove in un incidente stradale è rimasto coinvolto un bambino di 4 anni.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 in via Roma. Per cause ancora in corso di accertamento il piccolo è stato investito e per i soccorsi sono giutni sul posto un’ambulanza, con il supporto dell’automedica. Per accelerare il ricovero in ospedale è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso, che dopo le prime cure ha trasportato il piccolo all’Ospedale di Niguarda, a Milano.

All’intervento di soccorso, avviato in codice rosso anche per l’età del bambino, è poi stato riassegnato il codice giallo, segno che le condizioni del piccolo sono meno gravi di quanto apparso inizialmente.

Sul posto anche i Carabinieri di Legnano, che hanno effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.