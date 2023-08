La Acinque Ice Arena in lizza per il premio di architettura di “The Plan”

Mentre prosegue il dibattito intorno all’ipotesi del centro federale del ghiaccio conteso tra Varese e Como, l’attuale impianto della Città Giardino si gode un ulteriore momento di popolarità. La Acinque Ice Arena è stata infatti inserita tra le nomination del “The Plan Award 2023”, premio internazionale di architettura suddiviso in diverse categorie.

Il “nuovo PalAlbani” pensato dall’architetto Giuseppe De Martino concorre tra le opere “completed” (ovvero quelle già terminate; l’alternativa è il “future” per i progetti in divenire) in quella dedicata a sport e tempo libero. (foto: Sportium/Martiradonna)

Nella descrizione della struttura, viene sottolineato come l’Acinque Ice Arena sia stata capace di rinnovare un impianto storico e caro alla città: il nuovo palaghiaccio ha infatti mantenuto il posizionamento dell’antica pista e la forma della copertura. «Il progetto – si legge nella descrizione – ha creato un’architettura contemporanea, leggera e sostenibile, in grado di rispondere alle esigenze del presente, secondo principi di design che guardano al futuro».

Tra le caratteristiche positive elencate su “The Plan” (la rivista che organizza il premio) c’è il posizionamento del palaghiaccio in armonia con la zona circostante e il fatto che permetta di ammirare il Sacro Monte. Inoltre viene posto l’accento sulla sostenibilità dell’intera area: dalla ridottissima dispersione termica che consente di mantenere le temperature ideali all’interno della struttura alla autonomia quasi completa dal punto di vista energetico grazie al parco fotovoltaico abbinato all’impianto solare termico per la produzione di acqua calda.

A corredo della descrizione architettonica e della candidatura per il premio, c’è anche una dichiarazione del sindaco di Varese, Davide Galimberti, pronunciata al momento dell’apertura del palaghiaccio: «Un giorno importante per la nostra città. Un grande traguardo, trattandosi della prima struttura pronta in vista delle Olimpiadi del 2026. Un nuovo impianto rigenerato, soprattutto sul fronte energetico che negli ultimi anni è diventato molto importante».