La Biblioteca di Busto Arsizio a San Giuseppe per Leggere al parco con i bambini

La rassegna Leggere al Parco raggiunge il quartiere San Giuseppe e dà appuntamento a tutti i bambini da zero a 10 anni al Parco accanto all’ospedale (parco Sempione in via A. da Brescia) nella mattinata di sabato 26 agosto alle ore 10.30 per delle letture animate a cura di Progetto Zattera Teatro .

L’iniziativa con cui la Biblioteca civica di Busto Arsizio raggiunge i giovani lettori nei parchi cittadini è promossa dal Comune con il sostegno di Fondazione Cariplo.

In caso di pioggia le letture saranno rinviate all’indomani, domenica mattina, stesso parco, stessa ora.