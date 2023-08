La castellanzese Laura Raimondi compie 100 anni e balla ancora

La signora Laura Raimondi, da sempre cittadina castellanzese, ha festeggiato 100 anni. Un bellissimo traguardo, celebrato nel pomeriggio di venerdì 25 agosto, dal vice sindaco Cristina Borroni e dall’assessore Claudio Caldiroli, insieme alla famiglia e a Andrea Marinoni e Sara di Domenico, titolari di Villa Maria, la Comunità alloggio presso cui la signora è ospite dal giugno scorso.

La signora Laura è una donna piena di vita, che ha saputo trasmettere alla sua famiglia e a chi le sta vicino tanto amore e una incontenibile gioia di vivere, soprattutto attraverso il ballo, la sua più grande passione. Anche oggi, nel giorno della sua festa, ha accolto con il suo inconfondibile sorriso e un poco di commozione, l’arrivo del vice Sindaco Borroni e dell’assessore Caldiroli che hanno voluto consegnarle personalmente un bel mazzo di fiori, complimentandosi a nome dell’amministrazione e di tutta la città di questo splendido traguardo e augurando ancora tanta salute serenità e gioia per i giorni a venire, per lei e per la sua bellissima famiglia.

È la nipote Valeria a raccontare emozionata dell’adorata nonna Laura: «La scorsa settimana sono venuta a trovare la nonna. Andrea, il titolare, mi ha accolta dicendomi “lo sai che ci ha fatto vedere le sue abilità di ballerina nei giorni scorsi?”. Non ho potuto trattenere un sorriso: subito sono tornata indietro nel tempo, alla fine degli anni ’90, io bambina sul pullman diretto al mare, seduta di fianco ai nonni , che cantavo a gran voce “Romagna Mia” insieme a loro e a tutta la comitiva! Le serate in vacanza erano già tutte programmate: in quelle ordinarie c’era la passeggiata nelle vie del centro e il giro alle sale giochi a spendere i soldini al flipper (pochi!)… Poi c’erano le serate speciali. il torneo di scala 40, la tombola e, dulcis in fundo, le serate danzanti! Erano queste le preferite dalla nonna: si rientrava presto dalla spiaggia, perché ci si doveva preparare a dovere. La nonna sfoderava gli orecchini con le perle a goccia e il filo di perle, quello lungo. I vestiti erano sempre con la gonna a ruota, che quando girava a ritmo di musica, si apriva come nelle vere sale da ballo! Nonno non ballava – ma controllava da bordo pista tutta la situazione. La nonna aveva il suo compagno di danza: il Sig. Adriano, un signore bassino, ma che sprizzava simpatica energia da tutti i pori. Erano loro il re e la regina della pista, ogni volta! Durante la serata arrivava sempre un momento anche per me: la nonna mi prendeva per mano, mi diceva “tu segui me”, poi alzava lo sguardo e tendendo l’orecchio in attesa delle prime note mi anticipava, sussurrando nell’orecchio, il ballo da eseguire: “questo è un valzer!” , “questa invece è una quadriglia” oppure “ecco il fox trot!”. Quando l’orchestra metteva la Macarena o il ballo del pinguino per noi bimbi, la nonna non si tirava certo indietro, anzi! Ancheggiava allegra, saltando e dirigendo tutto il gruppo”. “Sono ricordi così vividi nella mente”– riprende Valeria visibilmente commossa – “Rivedo il salone dell’albergo, con le sedie sul perimetro e nonna Laura che volteggia quasi sollevandosi da terra. Ancora oggi quando inizia la musica, le si accende quella luce così speciale negli occhi.. So che anche lei ritorna a quei momenti. Sono attimi scolpiti nel tempo e che resteranno e vivranno in ciascuno di noi per sempre!”

I più sinceri auguri di buon compleanno alla signora Laura, da parte di tutta la città!