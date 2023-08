La comunità del liceo Candiani Baush di Busto piange la prematura scomparsa di Isabella Caruso

La comunità del liceo Candiani Baush di Busto Arsizio piange la scomparsa di Isabella Caruso. La docente di pianoforte aveva 49 anni e lascia una figlia piccola.

Sul sito del liceo si legge il ricordo commosso della dirigente Maria Silanos insieme a tutto il collegio docenti e agli studenti «Ricorderemo sempre la sua finezza, la sua umanità, la passione per il pianoforte che sapeva trasmettere a studenti e colleghi. La musica è un mezzo potente per comprendere che l’animo umano desidera l’infinito: grazie Isabella per aver condiviso la tua arte. Sarai sempre con noi, perché “La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”» hanno scritto citando Ezio Bosso.

La donna risiedeva a Magenta dove domani, 12 agosto, si svolgeranno i funerali alle ore 11:00 presso la Chiesa della Sacra Famiglia.