Le dieci aziende che fanno più utili in provincia di Varese

Come ogni anno la pubblicazione “Made in Varese” realizza la classifica delle aziende del territorio secondo i principali indicatori. Per quanto riguarda gli utili lordi (la differenza tra ricavi e costi di produzione) al primo posto troviamo Bticino di Varese, azienda metalmeccanica del Gruppo Legrand con 468 milioni di euro, a cui spetta anche il primato per il pagamento delle imposte. Al secondo posto Cargolux Italia, compagnia aerea di Vizzola Ticino, con 159 milioni. Al terzo posto Novartis Farma, azienda farmaceutica di Origgio, con 70 milioni. In quarta posizione si piazza O-I Italy, azienda di Origgio del settore cemento con 53 milioni. Al quinto c’è la metalmeccanica Atos di Sesto Calende con 52 milioni. A seguire, al sesto posto troviamo l’Ilva Saronno Holding con 44 milioni, al settimo c’è la Tigros, azienda della grande distribuzione con sede a Solbiate Arno, con 44 milioni di euro. Chiudono la top ten tre nuove entrate: all’ottavo troviamo la Orsi Mazzucchelli, azienda meccanica di Castiglione Olona, con 34 milioni, la Lindt & Sprungli, azienda alimentare di Induno Olona, con 32 milioni, e la Vibram, azienda della gomma-plastica di Albizzate, con 27 milioni.