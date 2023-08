La famiglia di Luca Re Sartù: “Dedicate a lui le donazioni agli ospedali che lo hanno curato con amore”

Per le esequie di Luca Re Sartù, il 24enne di Marnate deceduto a seguito di un’infezione contratta durante le giornate mondiali della gioventù in Portogallo, l’amministrazione comunale ha deciso il lutto cittadino con le bandiere a mezz’asta.

I famigliari del giovane, invece, hanno voluto diffondere un appello a tutti coloro che vorranno aderire: «In questo momento non è necessario nulla per noi se non supporto e vicinanza con la gioia che il nostro Luca ha sempre incarnato e donato agli altri. Qualora ci fosse, tuttavia, l’intenzione da parte vostra di erogare anche un contributo economico, il nostro desiderio è che tutte le eventuali donazioni venissero destinate agli Ospedali presso cui è stato preso in cura ed accudito, in maniera straordinaria, fino alla sua morte».

Di seguito le indicazioni dettagliate.

San Gerardo Di Monza

https://www.irccs-sangerardo.it/web/guest/donazioni

Seguendo i passaggi riportati sul sito e indicando nella causale del pagamento “Per Luca Re Sartù – REPARTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE”

Humanitas – Castellanza

https://donazioni.humanitas.it/

Selezionando come area di ricerca a cui donare “Dove c’è più bisogno”

E come tipologia di donazione “donazione in memoria”, inserendo il nome “LUCA RE SARTÙ” e come destinatario della lettera di comunicazione dell’avvenuta donazione “Davide Re Sartù, via Indipendenza n. 157, Marnate (VA)”

La famiglia di Luca esprime affetto e gratitudine per tutti coloro che aderiranno all’appello.