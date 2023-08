La galleria di base del Gottardo rimane chiusa al traffico di merci e passeggeri

Dopo il deragliamento di un treno all’altezza della stazione multifunzionale di Faido avvenuto il 10 agosto scorso, la galleria di base del San Gottardo rimane chiusa al traffico merci e passeggeri. Una nota stampa delle Ferrovie svizzere sottolinea che «non è ancora possibile prevedere la durata dei lavori di riparazione sul luogo dell’incidente».

Poiché le analisi sul luogo dell’incidente sono ancora in corso, l’apertura della canna del tunnel non danneggiata è stata rimandata. Le FFS forniranno ulteriori informazioni sui prossimi passi mercoledì 16 agosto.

Le autorità inquirenti hanno dato ora parzialmente accesso al luogo dell’incidente: la locomotiva e i vagoni merci guidabili sono stati trasportati fuori dalla galleria. Sedici carri merci sono ancora sul luogo dell’incidente. Le FFS hanno potuto avviare un’ampia opera di riordino.

Tuttavia, non è ancora disponibile una panoramica completa dei danni. È iniziata la pianificazione dei lavori di riparazione, ma non è ancora possibile prevedere quanto tempo sarà necessario per l’eliminazione dei danni.

I treni passeggeri e merci saranno deviati anche dopo il 16 agosto. Per rimettere in funzione la canna del tunnel non danneggiata, è necessario separare la circolazione dell’aria tra le due canne. Questo è l’unico modo per garantire la sicurezza dei servizi di emergenza sul luogo dell’incidente.

La deviazione dei treni passeggeri sulla tratta panoramica del Gottardo funziona Dalla chiusura della galleria di base, i treni passeggeri percorrono la tratta panoramica del Gottardo. Il tempo di percorrenza aumenta di 60 minuti per il traffico nazionale e tra i 60 e i 120 minuti per il traffico internazionale. Finora la deviazione dei treni passeggeri ha funzionato bene. Lo scorso fine settimana la capacità era sufficiente.

I treni bipiano non possono circolare sulla tratta panoramica. Pertanto, nei fine settimana, i posti disponibili sono circa il 30% in meno e i posti a sedere possono essere limitati. Nei giorni feriali, la capacità è leggermente limitata.

Numerosi treni merci sono parcheggiati in Svizzera e all’estero e le capacità di stallaggio in Svizzera sono ormai esaurite. (Fonte Ferrovie Svizzere)