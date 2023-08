La Lega di Cassano Magnago: “Salviamo almeno l’unico tiglio sano della piazza”

«La Lega Salvini Premier sezione di Cassano Magnago, preso atto delle Delibere inerenti, chiede con fermezza di preservare dall’abbattimento in corso quanto meno il tiglio classificato come sano nella relazione dell’Agronomo incaricato».

Lo dice il segretario della Lega Cassanese, Giorgio Gabbiani.

Galleria fotografica L’abbattimento dei tigli di piazza 25 aprile a Cassano 4 di 12

La questione riguarda gli alberi di piazza 25 Aprile: secondo la relazione dell’agronomo incaricato cinque battere erano da abbattere immediatamente per ragioni di sicurezza, sei potevano essere consolidate (ma l’amministrazione ha deciso di tagliarle comunque) mentre un dodicesimo esemplare è sano, ma ne è stato comunque previsto il taglio.

«L’abbattimento di questa pianta, ripetiamo, giudicata sana, rientra nel progetto complessivo di rifacimento della Piazza XXV aprile: il progetto può ancora essere rivisto preservando la preziosa opera che queste piante svolgono per il benessere dell’ecosistema cittadino. In un’epoca di elevata sensibilità condivisa per quanto riguarda l’Ambiente, rimaniamo basiti di fronte ad una scelta che definire scellerata non rende nemmeno lontanamente l’idea dello scempio in corso che si riverbererà sulle generazioni future».

«Non ultimo, esprimiamo preoccupazione in merito alla rinuncia di SIECO srl, a far data dal 31-12-2023, all’incarico di manutenzione del verde pubblico della Città di Cassano Magnago conferitole dall’Amministrazione Comunale» conclude Gabbiani. «Su questo tema, vigileremo con attenzione nelle sedi opportune, stante la situazione incresciosa in cui versa il verde in Città».