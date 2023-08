La Lega Giovani in trasferta dai Repubblicani in Texas, tra Trump e le reti di confine

La Lega Giovani sbarca in Texas, per la convention dei giovani del Partito Repubblicano americano. Missione internazionale nel segno delle alleanze tra conservatori di tutto il mondo, dalla Francia all’Ungheria, agli Usa.

Il volto della missione è il varesino Davide Quadri, segretario internazionale della Lega Giovani era già volato a New York e a Las Vegas ma l’evento della scorsa settimana a Dallas – dicono – è stato diverso e forse molto più importante. Durante la convention sono stati rinnovati i vertici della giovanile repubblicana, che ha visto eleggere Hayden Padgett come nuovo segretario che succede a Rick Loughery.

Erano presenti anche realtà internazionali che fanno riferimento al mondo conservatore e del centrodestra.

Tra i partecipanti, una delegazione della Idu – International Democratic Union, guidata dal presidente Michael Dust della CDU tedesca ed il vice-presidente Roberto Pellizzaro dei giovani di Forza Italia.

Oltre alla presenza di alcuni esponenti del Partito Repubblicano del Brasile. Alla convention, oltre a diversi rappresentanti del Congresso è intervenuta anche l’ex ambasciatrice Onu Kelly Craft che ha presieduto una tavola rotonda con gli ospiti esteri e l’ex presidente Trump presente all’evento con un videomessaggio.

L’evento è stato l’occasione per rafforzare i legami di amicizia tra il Partito Repubblicano Usa e le altre realtà conservatrici mondiali.

«Il congresso di Dallas – afferma Quadri – è stato un momento dal respiro internazionale non solo per rafforzare i nostri legami di amicizia e cooperazione; ma anche per confrontarci su diverse tematiche comuni. In primis, la lotta all’immigrazione e la difesa delle frontiere».

Proprio sul tema della difesa delle frontiere si è concentrato l’intervento del Governatore dello Stato del Texas Greg Abbott.

Quadri e Abbott, durante un breve incontro a margine, hanno potuto confrontarsi direttamente sul tema delle politiche migratorie e sulla situazione politica americana, italiana e internazionale.

Dopo il colloquio, Quadri ha dichiarato: «L’incontro con il Governatore Abbott è stato illuminante. Una persona veramente ispirante con cui ci siamo confrontati su diverse tematiche, soprattutto quella calda dell’immigrazione e del blocco delle frontiere. Un tema, questo, molto sentito in Texas con il confine sud preso d’assalto dai profughi provenienti dal Messico».

Tema complesso, là dove ogni Stato cerca di “blindarsi” da quelli vicini. Chiedere in Europa, dove i conservatori dell’Est Europa sono acerrimi nemici di ogni redistribuzione dei migranti arrivati sulle coste del Mediterraneo, in Spagna, Grecia e Italia in primis.