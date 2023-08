La Lesa Cup entra nel vivo sia nel singolare sia nel doppio

Entra nel vivo la fase finale della Lesa Cup, il torneo di tennis che fa parte del circuito dei “Futures” di fascia alta, i cosiddetti M25. Sui campi in terra battuta a pochi passi dal Lago Maggiore il tabellone è giunto ai quarti di finale per quanto riguarda il singolare e alle semifinali per il torneo di doppio.

Nel singolare la prima testa di serie, il francese Clement Tabur, deve vedersela con Alessandro Pecci: i due si sono già sfidati tre volte con il transalpino avanti 2-1 negli scontri diretti. Chi passerà il turno se la vedrà sabato pomeriggio in semifinale contro il vincente dell’altro confronto italo-francese tra Lorenzo Carboni e Timo Legout.

Nella parte bassa del tabellone invece è in semifinale uno dei giocatori più attesi, il lombardo Federico Arnaboldi, che ha superato 6-1 7-6 Giuseppe La Vela, proveniente dalle qualificazioni e bravo a imporsi sul numero 2 del seeding, il coreano Gerard Campana Lee. Arnaboldi troverà uno tra Fausto Tabacco e il tedesco Tim Handel, rispettivamente 460 e 487 del mondo.

Per quanto riguarda il torneo di doppio, la Lesa Cup è giunta quasi alla conclusione. La prima coppia finalista è quella con la prima testa di serie formata da Augusto Virgili e Gabriele Maria Noce (foto in alto) che hanno piegato 6-7 6-0 e 10-4 (nel supertiebreak) il duo composto da Pietro Pampani e Lorenzo Rottoli. La seconda semifinale vede invece impegnati i cugini Arnaboldi (Andrea e Federico) contro il monegasco Rocco Piatti e l’ex numero 100 al mondo Luca Vanni.