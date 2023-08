La Musica nei borghi chiude l’agosto di Veddasca Sound prima del finale alla Forcora

L’edizione 2023 di Veddasca Sound arriva alle ferie di Ferragosto con il rush finale della rassegna musicale più ampia e diffusa di tutta la già vasta programmazione estiva maccagnese. (foto Elena De Vincenti)

La sezione Musica nei borghi si sposta il 20 agosto da Biegno a Graglio con un cambio di location rispetto al calendario iniziale: al circolo del borgo si terrà infatti il terzo appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Maccagno con la musica giovane e indipendente che contraddistingue la proposta Veddasca Sound.

Si parte con Rossella Bellantuono in duo con Luca Pedroni per proseguire con gli Effetti, trio di giovani musicisti varesini dal sound ricercato e contemporaneo, per finire con un tuffo nel funky con i vinili di dj Agly di Lozzo. Il tutto condito con la pastasciuttata preparata dallo staff del Circolo, a offerta libera, e l’immancabile Veddasca Beer, la birra che aiuta la comunità.

Gli amanti della musica classica invece potranno bearsi nelle ultime date di agosto. Dopo il concerto svoltosi giovedì 10 agosto alla chiesa di san Lorenzo ad Armio, sarà la volta delle chiese di Lozzo, sabato 19, e di Cadero, sabato 26, per ospitare i musicisti dell’Orchestra MusicArte.

Un agosto davvero intenso, che sarà da anteprima al gran finale al Passo Forcora, con l’appuntamento con La musica in quota previsto per sabato 2 settembre, all’insegna di un’intera giornata di relax, bella musica e aria buona.

«Quest’estate 2023 è stata una delle annate migliori per i festival di musica elettronica in montagna – commenta l’organizzazione del festival -. Dalla Val d’Aosta alla Sicilia, migliaia di persone hanno raggiunto le vette più belle d’Italia per partecipare a giornate di musica all’aria aperta in alta quota, dove il cielo è più vicino e la terra accoglie e restituisce le vibrazioni sonore nell’ascolto di musica, lontano dai ritmi urbani e in totale connessione con la natura circostante».

«Veddasca Sound Festival, forte di due edizioni precedenti, ha l’ambizione di entrare a pieno titolo nel novero dei raduni musicali più freschi e giovani dell’estate 2023, grazie anche alla collaborazione con alcune realtà attive in Veddasca e dintorni per il ripensamento in positivo delle relazioni tra nuove esigenze e tradizioni di vita di montagna».