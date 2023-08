La patronale di Carnago, una festa… che viaggia nel tempo

In un fine settimana di settembre, a Carnago, si svolge ogni anno una festa, che più che patronale, si potrebbe definire “temporale”. Gioca infatti con l’alternarsi di piani temporali, quasi a ricalcare le complesse strutture dei film di Nolan. Che ci sia anche lui nell’organizzazione? Improbabile.

In ogni caso si partirà venerdì sera (8 settembre), con un qualcosa, come dire, che possa dare la carica: è un pezzo un po’ vecchio, almeno dalle mie parti, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, Ok?

Per parafrasare Marty di ritorno al futuro e rimanere a tema di salti temporali. Forse un concerto rock? Ska? Raggae? Se lo sapete ditemelo.

Grande Giove… l’orologio del campanile comincia a scorrere all’indietro. Saltiamo da un anno all’altro. Ci fanno domande, assegnano punti. Un quiz. È il 32esimo Palio dei rioni.

Le lancette non smettono di girare: 1900, 1800, 1700, 1600. Si fermano. La Carnago che vediamo è diversa da quella attuale: le persone indossano anacronistici vestiti di lana e contrattano su alcuni prezzi. Lo speziale Macchi alza un barattolino di sale e spezie, il contadino Prevosti-Stangalino vende i propri prodotti dell’orto e sullo sfondo si fanno volare abilmente alcune bandiere.

Come ogni anno ci sarà la Rappresentazione storica, ma ora l’orologio è incerto. Si dovrà tornare indietro. Sì, ma nel futuro. Con le scorse edizioni siamo stati abituati a rivivere eventi storici importanti, mentre l’anno scorso si è deciso di ambientare lo spettacolo teatrale al giorno d’oggi, che il prossimo sia qualche anno avanti a noi?

E come nei più grandi film, dove c’è sempre un ospite famoso, anche noi ne ospiteremo uno. Arriverà lunedì sera, partirà da Milano, dal duomo e giungerà vestito di porpora.

Si omaggerà così la Madonna di Carnago, costante di tutti questi anni.

Festa Patronale della Madonna dei Miracoli di Carnago

Venerdì 08/09

Stand gastronomico (piatto speciale: Pizzella fritta)

Apertura pesca di beneficenza

Ore 21.00: Concerto Antani Project (rock, ska, reggae)

Sabato 09/09

Stand gastronomico (piatti speciali: risotto e gnocco fritto)

Ore 21.00: 32° Palio dei Rioni con gioco a quiz “Doctor Why”

Domenica 10/09

Ore 11.00: Messa solenne

Ore 14.30: Apertura villaggio storico (gli 8 rioni espongono e vendono i loro prodotti con le rispettive bancarelle)

Ore 15.00: Rievocazione storica

Ore 16.00: Spettacolo di sbandieratori e musici di Besnate e intrattenimento bimbi con l’associazione Stringhe Colorate Varese

Ore 19.00: Esibizione scuola di ballo “Harmony Dance”

Stand gastronomico con Pizzoccheri su prenotazione

Lunedì 11/09

Ore 20.45: Processione solenne per le vie del paese con il simulacro della Madonna dei Miracoli. Presiede l’arcivescovo, mons. Mario Delpini.

Ore 22.30: Estrazione premi lotteria