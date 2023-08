La pompa di benzina più cara d’Italia? La trovi sull’A8 Milano-Varese

La pompa di benzina più cara d’Italia? È sull’autostrada Milano-Varese, precisamente all’area di servizio Villoresi dove un litro di benzina verde alla colonnina self è arrivato a costare 2,70 euro. La notizia sta facendo il giro d’Italia e dei giornali dopo che è stata diffusa la foto del tabellone che indica i prezzi praticati dai vari distributori lungo il percorso.

L’Assoutenti ha annunciato infatti che presenterà domani una segnalazione alla Guardia di Finanza. «Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro, e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico e ben al di sopra della media dei distributori di zona – ha detto il presidente Furio Truzzi – Per un pieno ad un’auto di media cilindrata, vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso su cui la Guardia di Finanza dovrà fare luce, considerato che alla data odierna il prezzo medio della benzina in modalità self venduta in autostrada si attesta a 2,017 euro al litro. Questo significa che il distributore in questione applica prezzi più alti del 35% rispetto alla media autostradale». Assoutenti chiederà dunque alle Fiamme Gialle di compiere un’ispezione presso l’impianto, e possibilmente di assumere iniziative conseguenti.