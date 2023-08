La Prefettura di Varese cerca candidature per il servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

La Prefettura di Varese comunica che in vista dell’istituzione di un servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati in strutture ricettive temporanee (i cosiddetti CAS minori) sul territorio della provincia, è stato pubblicato un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di accoglienza.

Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito della Prefettura alla sezione “News”, dove sono stati pubblicati l’avviso esplorativo, il modulo per la manifestazione di interesse e i relativi capitolati.