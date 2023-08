La Pro Loco Monvalle celebra 90 anni con quattro giorni di festa

Era il 28 settembre 1933 quando a Monvalle nasceva la Pro Loco. A novant’anni di distanza l’associazione è più attiva che mai ed è pronta a festeggiare questo importante anniversario con quattro giorni con musica, balli, teatro e – ovviamente – l’immancabile torta di compleanno.

I festeggiamenti cominciano giovedì 24 agosto dalle 18.30 con la musica dei Tank & Mitzi al Lido di Monvalle. Il giorno dopo, venerdì 25 agosto, si prosegue alle 21 col DJ set Made in Provincia alla Spiaggia Gurèe di Monvalle. La sera di sabato 26 agosto alle 21 è il momento dello spettacolo teatrale Conti e Canti in giro per l’Italia e non solo di Alice Salvoldi e Valentina Volontè al parco di fronte alla biblioteca. La festa si chiude domenica 27 agosto alle 15 al Lido di Monvalle (luogo storico di fondazione dell’associazione) con un breve rinfresco e il taglio della torta.

«Sono passati tanti anni – affermano i soci della Pro Loco di Monvalle –, ma l’impegno e la passione per il bene del nostro paese sono ancora più vivi che mai. Questo straordinario traguardo di longevità è stato raggiunto anche grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la nostra associazione».