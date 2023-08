La quarta edizione della MalnateRun passa per la Valle del Lanza

Appuntamento per sabato 9 settembre per la corsa podistica organizzata dall’Atletica Malnate

La MalnateRun è giunta alla quarta edizione e la data da segnare in calendario è quella di sabato 9 settembre, con partenza prevista dalle ore 18 circa.

A organizzare la manifestazione podistica è l’Atletica Malnate, in concomitanza della Sagra Settembrina, con due proposte: la classica gara podistica non competitiva di 6 km e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è la mini corsa gratuita di 800m circa per le vie del paese con partenza alle 17.45.

A cambiare sarà il percorso: quest’anno la gara scenderà nella Valle del Lanza, sfruttando la pista ciclopedonale recentemente realizzata per arrivare fino al Mulino del Trotto con un passaggio in sterrato per arrivare a una cava.

Il costo per l’iscrizione sarà di 5 Euro e per i primi 100 atleti all’arrivo è previsto un gadget in omaggio. Per maggiori info il sito della MalnateRun a questo link.