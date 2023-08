“La serata dei single in tour” fa tappa alla Locanda Aquasole di Mercallo ed è subito sold out

Venerdì 1 settembre il format ideato e portato in tutta Italia da 14 anni da Celestino Costa arriva nel Varesotto: si annuncia come la tappa con il più alto numero di partecipanti fin qui

Un fenomeno che va oltre le app, i social, i siti di incontri. A Mercallo alla Locanda Aquasole venerdì 1 settembre arriva “La serata dei single”, il format ideato e portato in tutta Italia da 14 anni da Celestino Costa.

Per la provincia di Varese è stata scelta la location di Mercallo: in pochi attimi ha fatto il sold out e si annuncia come la tappa con il più alto numero di partecipanti fin qui.

Il format prevede quattro appuntamenti alla settimana in diverse zone d’Italia. Durante la serata i single iscritti cenano e ballano, con il sistema del numero assegnato ad ognuno e i bigliettini per individuare il numero prescelto. Tutto in diretta Facebook, dove “La serata dei single in tour” ha la bellezza di 122 mila followers.

Altro che Tinder o Badoo: qui è tutto reale, non si può bluffare e ci si deve mettere in gioco di persona. Sembra che piaccia e all’Acquasole di Mercallo hanno colto l’occasione al volo.