La sfida degli chef: a Locarno il Campionato ticinese del risotto

Saranno 12 gli chef provenienti da tutto il Cantone e 6 i Gruppi di carnevale, associazioni, club ed enti, che parteciperanno all’8° Campionato ticinese del risotto in programma venerdì 25 agosto dalle 19.00 con i cuochi e sabato 26 dalle 19.00 con i gruppi. A ospitare l’atteso evento sarà, come sempre, la Piazza Grande a Locarno dove non mancheranno la musica dal vivo e il winebar ticinese. (Nella foto Stefano Brnasconi, Campione dell’edizione 2022)

La gara è organizzata da GastroLagoMaggiore e Valli, in collaborazione con Ticino a Tavola, con l’importante sostegno della Città di Locarno e dell’OTR Ascona-Locarno, il patrocinio di GastroTicino e per gli chef quello del Club Prosper Montagné. Quale corollario non dimentichiamo la 10a Rassegna “Caccia al risotto” che vede la partecipazione – dal 21 agosto al 10 settembre – di 50 ristoranti con oltre 120 risotti diversi. Il Campionato per chef e quello per i Gruppi di carnevale, vedrà i cuochi cucinare dal vivo risotti sia tradizionali che curiosi e innovativi. Informazioni su ticinoatavola.ch.