La Via Francisca tra i protagonisti dell’edizione 2023 del Festival “In-Trecci” della Valle d’Aosta

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre la Valle d’Aosta si prepara ad ospitare la seconda edizione del Festival “In-trecci. Le voci dei territori”: un evento nato dalla collaborazione fra la testata Aostasera.it e il podcast Passaggi a Nord Ovest.

Dopo il successo dell’edizione 2022, il festival ritorna con una doppia location e un programma ancora più ricco. Al borgo di Bard, che l’anno scorso aveva ospitato tutti gli eventi in programma, quest’anno si aggiunge Arnad con il tema “Nessun luogo lontano”.

Il nome “In-Trecci” gioca sull’assonanza dei termini traccia e intrecci. Traccia è un percorso da seguire e nel territorio di Bard e di Arnad si intrecciano i percorsi dei più celebri cammini valdostani.

«Nel Festival proviamo a tracciare dei possibili nuovi modi di vivere e seguire le tracce – affermano gli organizzatori – Parliamo di linguaggi e innovazione. Parliamo di turismo lento e sostenibile. Parliamo di cultura che viene dal basso, dai popoli che percorrono il mondo lasciando una traccia».

Una sorpresa di quest’anno è la partecipazione alla Via Francisca del Lucomagno, antico cammino che dalla Svizzera attraversa per intero la nostra provincia di Varese per poi giungere a Pavia e collegarsi con la Via Francigena. Le sue potenzialità e gli aspetti inediti saranno affrontati sabato 2 settembre alle 16:00 in un panel dal titolo “L’Italia dei cammini: riscoperta e promozione dei territori”, nel quale si confronteranno il nostro direttore Marco Giovanelli per la Via Francisca del Lucomagno, Alberto Conte per il cammino d’Oropa, Sergio Enrico per il Cammino Balteo e Stefano Lorenzi per la Via degli Dei. L’incontro, che si terrà nel giardino del Municipio di Bard, sarà moderato da Angelo Pittro, Direttore Lonely Planet Italia”.