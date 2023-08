La Vogherese arriva al “Franco Ossola” : la stagione del Varese inizia con la Coppa Italia

La lunga estate del Varese sta terminando e domenica 27 agosto (ore 16.00) il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D contro la Vogherese sarà l’esordio ufficiale della nuova stagione. Dopo l’altalena tra Serie D ed Eccellenza, risolta con il ripescaggio, i biancorossi affronteranno i rossoneri, neopromossi, per i quali gioca anche Elios Minaj, l’attaccante che poco più di un anno fa segnò il gol decisivo nella finale playoff a Sanremo. C’è molta aspettativa in città per questo nuovo esordio al “Franco Ossola”, che vedrà un Varese rivoluzionato: rispetto all’anno scorso in rosa ci sono i soli Priori, Malinverno, Baldaro e Settimo.

A presentare la gara è mister Corrado Cotta, che per la prima volta si siederà sulla panchina dello stadio di Masnago: «Tutto l’ultimo mese di lavoro è stato indicativo: siamo pronti. Per fortuna facciamo la Coppa Italia di Serie D perché abbiamo rischiato di fare l’Eccellenza. Per la prima volta giochiamo nel nostro stadio, dovremo anche valutare le misure del campo. La squadra cercherà di passare il turno, questo è l’obiettivo. In questi mesi mi è piaciuto tantissimo l’applicazione che tutti i ragazzi danno per cercare di andare a costruire, sia tecnicamente che tatticamente, quello che è il futuro; per questo devo fare i complimenti alla squadra. Al di là della temperatura, quello che mi è piaciuto di meno è che qualcuno è un po’ indietro nei tempi a livello mentale, ma sono cose normali».

«Non sono bravissimo nel marketing – prosegue l’allenatore -, ma mi prendo l’impegno con i tifosi che rappresento questa squadra e cercheremo di sudare sempre la maglia. Siamo il Città di Varese, non me ne vogliano gli altri, ma per indossare questa maglia bisogna essere lusingati e orgogliosi. Come intensità c’è da dare il massimo sempre. Quando mi hanno chiamato ho sentito che stavo andando a lavorare per una realtà diversa. Domani giocheremo in uno stadio e non è una cosa da poco. Cercheremo di conquistarci la simpatia del pubblico e sul campo i risultati, coinvolgendo un po’ tutti».

«Per domani abbiamo recuperato Mandelli e Banfi – spiega Cotta parlando della formazione -, sono tutti a disposizione a parte Diop, che precauzionalmente non vogliamo rischiare. In porta devo fare dei ragionamenti perché abbiamo un 2003, un 2004 e un 2006 e la scelta va poi a inficiare rispetto al resto della squadra. Devo valutare due cose, le so già ma le tengo per me. Rispetto alla Vogherese si sa tutto e niente, ma non è bello guardare in casa degli altri. Verrà a Varese a fare la sua partita».

