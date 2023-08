L’associazione “Sui sentieri della musica” di Venegono Superiore festeggia i 30 anni con un gran concerto

L’Associazione “Sui sentieri della musica” di Venegono Superiore compie trent’anni, un traguardo importante che sarà celebrato con un bel concerto in programma al Parco Pratone il prossimo sabato 2 settembre alle 20,45.

«In realtà l’anno che stiamo percorrendo ci vede impegnati a mettere in evidenza ben tre anniversari della nostra associazione – spiega Claudio Ricordi, direttore artistico dell’associazione – Oltre ai trent’anni dalla fondazione, anche i quasi venti dal salto di qualità dei Concerti di Villa Caproni, e i successivi dieci anni di concerti al Castello dei Missionari Comboniani. Mettendo idealmente assieme le due ultime ricorrenze vogliamo offrire un programma costruito come un best-of, ovvero una breve rassegna dei migliori musicisti che si sono esibiti nelle nostre serate a Villa Caproni dal 2004, e al Castello dal 2013».

Tra gli artisti che daranno vita al concerto Emanuele Ferrari (pianista narrante), il soprano Sarah Tisba (nella foto), il cantautore Ricky Gianco, il violinista Simone Broggini e il pianista Luigi Palombi. Musicisti conosciuti anche a livello internazionale, di ambiti e stili e linguaggi differenti: «Sarà anche un piacere sentire il racconto del loro incontro con la musica, della scelta di studiarla e di farne una professione, coronata dal successo…di quello che ascolteremo».

Sui Sentieri della Musica è un’associazione musicale culturale senza scopo di lucro, nata nel 1993 a Venegono Superiore con la volontà di creare un organismo capace di promuovere, coordinare e gestire molteplici attività legate alla diffusione capillare della cultura musicale. Nel corso di questi 30 anni di attività l’associazione ha organizzato più di 100 concerti, con i quali sono stati presentati generi, linguaggi, stili ed organici diversi tra quelli più rappresentativi nella storia della musica. Dal concerto barocco al tango argentino, dalla musica sacra al liuto, dal pianoforte romantico alle trascrizioni per quartetto di chitarra, interpretati sia da giovani musicisti sia da famosi interpreti e solisti, l’Associazione ha contribuito a divulgare musica colta in maniera originale, riscuotendo ogni volta un crescente interesse da parte del pubblico.

«Dopo la forzata battuta d’arresto per il Covid, riprendiamo quindi con entusiasmo il nostro percorso – aggiunge Claudio Ricordi – Possiamo sperare in una nuova crescita del numero dei soci, in nuovi sponsor attivi sul territorio, in nuove disponibilità da parte del Comune e della Pro Loco. Affinché dopo trent’anni di consapevole attività non venga a mancare nel nostro paese la voce della musica».

Il concerto è stato organizzato con il contributo del Comune di Venegono Superiore in collaborazione con la Pro Loco e il gruppo Alpini e con il sostegno di Pianbosco Village, Ottica Bignetti e Martucci gomme. Ingresso libero

Qui la locandina del concerto