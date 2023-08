L’attesissimo Rolling Truck Street Food Festival sbarca a Porto Ceresio

Da venerdì 18 a domenica 20 agosto, Piazza Luraschi e Piazza S. Ambrogio ospiteranno il festival del cibo da strada per eccellenza, per un viaggio tra i sapori delle cucine di tutto il mondo, con l’immancabile birra artigianale. La partecipazione è gratuita

La colorata carovana del Rolling Truck Street Food Festival è pronta ad animare Porto Ceresio, in una tappa estiva davvero indimenticabile.

Nel terzo weekend di agosto – venerdì 18 dalle 11.00 alle 24.00, sabato 19 dalle 11.00 all’01.00 e domenica dalle 11.00 alle 24.00, sempre con servizio no stop – Piazza Luraschi e Piazza S. Ambrogio diventeranno il fulcro di un grande evento che unisce il buon cibo “di strada” alla musica dal vivo dei Dj Ricky e Dj Spada, in consolle tutte le sere, e l’energia dei BriVido Vasco che suoneranno venerdì, per tre giorni di… gustoso divertimento.

Oltre 20 cucine su ruote del festival del cibo da strada per eccellenza ci porteranno in giro per il mondo a scoprire i sapori e i profumi autentici dei piatti più legati alla tradizione italiana e di quelli invece più insoliti, esotici e curiosi della cucina internazionale.

I SAPORI D’ITALIA E LE RICETTE DEL MONDO

Ecco le selezionate proposte che ci aspettano. Tutte le specialità tipiche della cucina nazionale, da Apetitosa con arrosticini abruzzesi e olive ascolane, da Pan Pan con pan tometta, pan tartufo, pan pork, da Mordicchio on the Road con panzerotti, gnocco fritto con salumi e nutella, pinsa. Ecco ancora I Sapori di Sicilia con pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine; un salto da Kraken è invece l’ideale per gli amanti dei sapori del mare: frittura di pesce e specialità con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà.

Da non perdere i gusti del Piemonte: Binario 9 3/4 propone la salsiccia di Bra, Sound Break raviolini del Plin, hamburger e battuta di Fassona, stracotto al Nebbiolo, vitello tonnato, tomahawk di manzo, salsiccia di Bra per un assaggio di Piemonte.

Grande scelta con Jesolo Club Sandwich, dove troviamo panini gourmet con salsa tartufata e soppressa, carpaccio di black angus, porchetta ariccia, pancetta cipolla caramellata e stracciatella di burrata, ossocollo, mortadella pistacchio e zola; un salto da Na Pinta Vineria Vagabonda per polpette di carne e verdure, vini e cocktails – disponibili anche da La Giardinetta.

Il viaggio prosegue lasciando i confini nazionali. Da Mangia e Bevi si mangia hamburger di Black Angus, da Itaka pita e falafel, da Las Bravas paella, patatas bravas e black pork. Profumi d’oriente da Henri’s Sapori del Mondo con specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum, bubble tea.

Ci spostiamo in Nord America da Truck&Roll con hamburger di bufalo, stinco, veg burger, curry wurst, pork ribs, chicken wings e hot dog, scoprendo infine il Centro e Sud America da Awakte Zaperoco con Burritos, tacos, nachos.

Per chi non rinuncia al dolce Crepes e Donuts di Mergellina Bakery e da Churritos i dolcissimi churros. Dolce tipico spagnolo e latino americano.

E lo street food non può definirsi tale senza un buon boccale di fresca birra artigianale, di cui sarà un’ampia scelta

L’evento, organizzato da Nova Eventi e Patrocinato dal Comune di Porto Ceresio, è a partecipazione gratuita.