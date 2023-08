Al parco, al museo o sui balconi: la magia del teatro a Laveno Mombello

Sotto il cielo di fine estate riparte Festival Lago Incantato – teatro per tutti a cielo aperto con il quale il Teatro del Sole (www.teatrodelsole.org) e il Comune di Laveno Mombello intendono offrire a cadenza settimanale e gratuitamente spettacoli teatrali per tutte le età valorizzando i luoghi significativi del territorio lavenese.

Sei gli appuntamenti pomeridiani e serali del Festival che vedono la partecipazione di artisti e compagnie teatrali di rilevanza nazionale e internazionale alla scoperta di chiostri, parchi e giardini di Laveno Mombello.

Il primo appuntamento è sabato 19 Agosto alle ore 18.15 nel Parco di Villa Fumagalli con lo spettacolo “Cappuccetto Blues” del Teatro Invito, una versione di Cappuccetto rosso “dal punto di vista dei lupi” basata sulla clownerie con canzoni originali, cantate e suonate dal vivo. Il tutto è condito con un pizzico di magia, dando vita a una performance molto divertente, sia per i bambini sia per i grandi.

L’appuntamento successivo sarà il 27 agosto, nella splendida cornice del Parco di Forte Castello, dove alle ore 18.15 gli attori del Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia presentano “A ritrovar le storie” in cui fiabe, fole e memorie d’infanzia si intrecciano e portano la meraviglia.

Il Festival prosegue il 3 settembre nel parco di Villa Frua con lo spettacolo serale “La bella e la bestia” della compagnia il Baule Volante di Ferrara in cui la parola si fonde al movimento espressivo a cogliere l’essenza più profonda del racconto, con pochi oggetti e costumi, lasciando alla voce e al corpo tutta la loro forza evocativa.

A settembre gli appuntamenti proseguono il 5 e il 7 nel suggestivo Parco Le Torrazze con uno spettacolo per i più piccoli Circle kamishibai. Storie in cerchio del Teatro del Sole, compagnia che cura anche la direzione artistica del Festival e sabato 9 settembre nel borgo storico di Laveno con lo spettacolo itinerante di teatro di comunità sempre a cura del Teatro del sole che porterà il pubblico per le vie e i cortili del borgo storico alla scoperta dei ricordi del paese, raccontando l’identità del paese, il suo presente, partendo dalle tracce del passato.

Ultimo appuntamento del Festival la sera del 16 settembre al Chiostro del Museo Midec di Cerro con lo spettacolo di narrazione dell’attrice pugliese Daria Paoletta che racconterà il mito di “Amore e Psiche” e condurrà il pubblico in un mondo immaginifico e, attraverso l’arte teatrale, a ritrovare se stessi.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è consigliata su http://comune lavenomombello.eventbrite.com

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, ma è possibile fare una piccola donazione per consentire al Teatro del Sole di ottenere il contributo previsto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto: https://www.fondazionevaresotto.it//i-progetti//festival-lago-incantato-2023

In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno all’interno di Villa Frua. Si invita a consultare i social e il sito del Comune di Laveno Mombello per informazioni.