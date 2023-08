Lavori al palasport di Varese, si comincia con alcune demolizioni

Foto ricordo in una bella giornata di sole per il via ai lavori che riqualificheranno il palazzetto dello sport di Masnago, il “Lino Oldrini”: davanti all’obiettivo i principali responsabili dei lavori, tra cui il direttore ingegner Riccardo Aceti. Gli interventi cominceranno con alcune demolizioni necessarie, e poi procederanno secondo il progetto.

Il lotto previsto, finanziato dalla Regione per circa 2,5 milioni di euro, prevede la realizzazione del museo del basket lombardo, l’allestimento di una serie di locali dove troverà posto la sede della Pallacanestro Varese, alcuni skybox ma anche la predisposizione per l’area ristorazione che nascerà eventualmente con un secondo intervento.

L’appalto è stato vinto da due imprese di grandi dimensioni, una con sede in Lombardia e l’altra in Emilia Romagna. L’RTI – Raggruppamento Temporaneo di Imprese – è infatti composto da Siram Spa e dal Consorzio Innova Società Cooperativa. Siram, che ha il quartier generale a Milano, è infatti parte della multinazionale francese Veolia ed è azienda specializzata nei servizi energetici per pubblico e privato; Consorzio Innova è invece basato a Bologna ed è formato da imprese specializzate nei principali settori dell’edilizia, dell’impiantistica e dei servizi. Il consorzio di imprese si è aggiudicata l’appalto con una proposta di 1 milione e 889mila euro.