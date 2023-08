Le confraternite di Arbizzo festeggiano la Madonna delle grazie con trippa, musica e processioni

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre si terrà ad Arbizzo, frazione di Cadegliano Viconago in provincia di Varese, la festa dedicata alla Madonna delle grazie, una ricorrenza molto sentita in tutta la valle. A testimonianza di questa tradizione c’è un quadro risalente al 1500 nella chiesa parrocchiale che raffigura, appunto, la Madonna a cui si ricollegano antiche storie tramandate da generazione in generazione.

Tutte le sere, a partire dalle 19, sarà attivo lo stand gastronomico. La serata di apertura prevede una maccheronata gratuita e da venerdì a domenica sera si ballerà con Lorenzo e Mery e sabato con Nicholas.

Domenica giornata speciale con messa solenne alle 10, a seguire l’incanto dei canestri. Lo stand gastronomico sarà aperto anche a pranzo a partire dalle 12 e 30. Nel menù sono previsti piatti tipici nostrani, polenta, grigliate miste e trippa. Alle 20 e 30 ci sarà una processione con le confraternite del paese accompagnata dalla banda di Marchirolo.