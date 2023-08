Le pinze hanno “divorato” l’ex geriatria dell’ospedale di Varese

Due pizze “voraci” hanno divorato in dieci giorni la gran parte dell’ex geriatria all’ospedale di Varese. I due macchinari della ditta di scavi e demolizioni De Luis hanno fatto a pezzi, sezionato e accatastato le migliaia di metri cubi di detriti che, fino al mese scorso, componevano la palazzina di sei piani all’interno dell’area ospedaliera varesina. Tutto il materiale verrà quindi riciclato con diversi utilizzi ma nulla andrà in discarica.

Pezzo a pezzo, lo stabile è stato abbattuto e rimane solo l’ultima parte, quella più vicina agli altri plessi come la ex maternità. Per la parte finale dell’opera, come ci aveva spiegato Emanuele De Luis socio dell’omonima impresa, si lavorerà di notte così da diminuire al massimo l’impatto sull’utenza che di giorno circola nell’area sottostante e nei padiglioni limitrofi.

Con l’abbattimento totale della palazzina dedicata ai coniugi Cattaneo si conclude la prima fase del progetto che proseguirà con la costruzione del day Center 2, dove troveranno collocazione servizi per l’utenza esterna e si sposterà anche l’odontoiatria dall’ospedale di Velate.

La palazzina prima dei lavori di abbattimento