Leonardo Elicotteri piange Luciano, l’autista gentile con tutti

«Un uomo gentile, sempre sorridente, era il nostro autista storico in azienda. Che dolore questa tragica scomparsa»: in queste ore i colleghi ed ex colleghi di Leonardo Elicotteri, si scambiano messaggi di ricordo di Luciano Veronesi, tragicamente scomparso in valle Vigezzo.

Un fulmine a ciel sereno che getta scompiglio nella calma della pausa estiva: la ditta è chiusa, ciascuno gode del meritato riposo a casa o in vacanza, ma poi l’arrivo della notizia che fa trillare i cellulari e rimette in contatto colleghi vecchi e recenti.

Impossibile non conoscerlo: Veronesi era l’autista all’interno dell’azienda e accompagnava gli ospiti nelle varie palazzine, che distano dalla portineria centrale anche diverse centinaia di metri.

Accoglieva chiunque con un sorriso ed era sempre pronto a scambiare qualche frase con i colleghi o i visitatori, raccogliendo simpatia e cordialità. Uno dei volti storici di Agusta Westland prima, Leonardo Elicotteri poi, che non era stato dimenticato, nonostante fosse ora in pensione.

«Ciao Luciano, ci hai accolto in azienda con il tuo ”Benvenuto in AgustaWestland” nella corsa sorridevi e dicevi ”L’importante è portarla a casa”. Dei gran bei ricordi» gli scrive sui social il collega Francesco Calò.

Anche altri sovrappongono la memoria dei loro colloqui d’assunzione con la presenza dell’autista Luciano: «Luciano caro, sei stato il primo sorriso amico che ho visto a Cascina Costa quando sono arrivata. Ti abbraccio lassù. Proteggici con il tuo sorriso» scrive Valentina Lampugnani e Massimo Nannini conferma: «Mi accompagnò lui a fare i colloqui in azienda. Lo vidi per poco tempo perché poi andò in pensione. Lo ricordo però sempre sorridente e gentile. Che riposi in pace».

«Ricordo la sua disponibilità, era sempre pronto ad aiutarti» commenta Maria Battaglia e Michele Albera sottolinea il suo buon cuore: «Caro Luciano, ci mancherai molto: uomo buono e gentile, tutta l’Agusta ti ricorda con tanto affetto»

In quei pochi minuti in auto insieme, dunque, Veronesi era capace di conquistare la simpatia di chiunque giungesse a Cascina Costa.

«Ha rappresentato da sempre uno dei migliori biglietti da visita della nostra azienda, una gentilezza d’altri tempi che accoglieva chiunque arrivasse – racconta Francesca Barranca – un galantuomo davvero, lo ricordiamo tutti».