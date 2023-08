L’ex-consigliere comunale di Busto Arsizio Antonio Corrado picchiato a La Spezia

L’ex-consigliere comunale di Busto Arsizio Antonio Corrado è stato vittima di una brutale aggressione lo scorso 17 agosto, il giorno del suo compleanno, a La Spezia, città in cui vive da tempo e dove gestisce un B&B. Ad aggredirlo sarebbe stato uno sconosciuto, per strada, mentre portava a spasso il cane.

E proprio il fatto che avesse un cane al guinzaglio sarebbe stato il motivo per il quale l’uomo lo ha colpito ripetutamente con calci e pugni, provocandogli un trauma cranico curato in Pronto Soccorso. Prima sarebbe stato insultato perchè portavo a spasso il cane e poi picchiato selvaggiamente.

«Fortunatamente sto bene ma non pensavo di dover concludere il giorno del mio compleanno all’ospedale. Stanotte Marina (la compagna, ndr) mi ha dato un tranquillante e non ho avuto incubi. Mi conforta la solidarietà che mi avete mostrato. Sui social, whatsapp, telefono e anche di persona, cara Lilly Paganini . Grazie a tutti. Persino i vecchi amici giornalisti con cui ho condiviso gli anni di politica attiva e nuovi e vecchi amici fraterni come Enrico Salomi e Checco Lattuada» – ha scritto sui social dopo essere stato sommerso da messaggi di solidarietà tra i tanti che lo hanno frequentato a Busto..