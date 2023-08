Lido di Luino: il bando per la gestione si chiude senza aggiudicazione

Il percorso verso la riqualificazione del Lido di Luino ha nuovamente incontrato ostacoli: il bando per la gestione dei servizi turistici-ricreativi e la costruzione di opere accessorie del bar-ristorante si è purtroppo concluso con esito negativo. In gara due realtà imprenditoriali. Entrambe non sono riuscite a soddisfare i requisiti richiesti, come quelli relativi alle specifiche fondamentali di progettazione.

La prospettiva di vedere il Lido di Luino riaprire, destinato a prendere il posto della storica discoteca con piscina che un tempo era il cuore delle notti di migliaia di luinesi e non solo, dovrà quindi aspettare ancora un po’. Una situazione che è diventata oggetto di discussione in città, dove l’attesa impaziente si fonde con la speranza di poter presto godere di questo meraviglioso luogo affacciato sul Lago Maggiore.

Attualmente parte dei lavori del primo lotto, che riguardavano la sistemazione della struttura dell’edificio e dell’area esterna sono stati completati – “parte” perché le rifiniture toccheranno al nuovo gestione – e a ottobre è previsto l’inizio dei lavori dell’amministrazione per la costruzione di due piscine, una di dimensioni maggiori per adulti e una più piccola dedicata ai bambini, e degli spogliatoi. Inizialmente progettate con le stesse dimensioni, le piscine hanno subito una ridefinizione al fine di migliorare la futura accessibilità alla spiaggia.

Si prevede a breve l’emanazione di un nuovo bando di gestione, aprendo nuove prospettive per il futuro del Lido di Luino.